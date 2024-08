Achraf Hakimi, promu capitaine du PSG

Le Paris Saint-Germain a entamé la saison 2024-25 sous le signe du renouveau. Après le transfert tant attendu de Kylian Mbappé au Real Madrid durant ce mercato estival, Luis Enrique, entraîneur du club parisien, a choisi de réorganiser son équipe pour le premier match de la saison.



Le choix le plus marquant a été celui de laisser Marquinhos, pilier de la défense brésilienne, sur le banc, confiant ainsi le brassard de capitaine à Achraf Hakimi.



Titulaire indiscutable, Hakimi a porté pour la deuxième fois le brassard de capitaine lors du match d'ouverture du championnat français, Ligue 1, contre Le Havre. Ce match, disputé sur la pelouse du stade Océane, s'est soldé par une victoire nette du PSG, 4-1, marquant un début de saison prometteur pour l'équipe.



Cette promotion au rang de capitaine marque un tournant pour Hakimi, dont l'influence au sein du PSG ne cesse de grandir. Sa première expérience en tant que capitaine remonte à la saison dernière, lors d’un match contre l'AS Monaco. Désormais, avec un leadership affirmé sur le terrain et une confiance renouvelée de son entraîneur, Hakimi semble prêt à assumer un rôle encore plus central dans les ambitions parisiennes pour cette nouvelle saison.