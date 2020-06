Achraf Hakimi de nouveau buteur

L'international marocain Achraf Hakimi a contribué, dimanche, à la large victoire de son équipe le Borussia Dortmund (6-1) face à la lanterne rouge du championnat allemand SC Paderborn.

Dans le cadre d’un match comptant pour la 29ème journée du championnat allemand, Hakimi, prêté par le Real Madrid à Dortmund, a inscrit le 4ème but de son équipe sur une passe décisive de Marcel Schmelzer.

Très actif tout au long de la rencontre, le défenseur de 21 ans a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain.

Les autres buts du match ont été marqués par Jadon Sancho (57,74 et 90+1), Thorgan Hazard (54) et Schmelzer (89) pour Dortmund. L’unique réalisation des locaux a été l’œuvre de Uwe Hunemeier à la 72ème minute.

Avec cette victoire, la Borussia Dortmund consolide sa position à la deuxième place de la Bundesliga avec 60 points, à 7 unités du Bayern Munich.

Par ailleurs, Achraf Hakimi veut revenir au Real Madrid après deux ans de prêt au Borussia Dortmund, a souligné son agent, Alejandro Camano.

"Hakimi devrait revenir au Real Madrid à la fin de cette saison. Il a une grande envie de le faire et nous sommes toujours en contact avec les dirigeants de l’équipe de la capitale espagnole", a précisé Camano dans des déclarations à la radio Onda Cero.

En plus, a ajouté l’agent de l’arrière droit marocain, les responsables du Real Madrid suivent de près les prestations du joueur de 21 ans qui réalise une belle saison et figure parmi les meilleurs joueurs du championnat allemand.

Selon Camano, le seul objectif de Hakimi est de jouer et de participer aux matches pour poursuivre son développement après deux saisons spectaculaires en Bundesliga, notant que des discussions sont engagées dans ce sens avec les dirigeants du club madrilène.

"Nous parviendrons à un accord parce que l’objectif de Hakimi est de jouer au Real Madrid qui est, pour lui, la meilleure équipe du monde", a insisté Camano.