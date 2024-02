Achraf Dari rejoint le Sporting de Charleroi en prêt

L'international marocain Achraf Dari a rejoint en prêt le Sporting de Charleroi (RCSC) en provenance du club français Stade Brestois, a annoncé, jeudi, le club belge.



"Le Sporting de Charleroi et le Stade Brestois sont parvenus à un accord concernant le prêt sans option d’achat d’Achraf Dari pour une durée de 5 mois (jusqu’au 30 juin 2024)", a indiqué le RCSC sur son site web.



Le joueur de 24 ans, “qui a notamment participé à l’historique parcours du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar grâce à 3 apparitions et un but marqué”, vient renforcer la défense zébrée jusqu’à la fin de la saison, s’est félicité le club.



“Avec un total de 187 minutes de jeu, il a fait partie du groupe qui a réalisé le meilleur parcours en Coupe du Monde de l’histoire du Maroc”, a souligné le Sporting de Charleroi.



Le défenseur central droitier (1m88) a été formé au Wydad de Casablanca. Après avoir fait ses débuts en professionnel avec le Wydad lors de la saison 2018-2019, Achraf est transféré au Stade Brestois lors de l’été 2022, rappelle le club des Zèbres.

En tout, il comptabilise 164 matchs professionnels en club toutes compétitions confondues avec 12 buts et 2 passes décisives.



Achraf Dari a aussi représenté l’équipe nationale du Maroc à plusieurs reprises, totalisant 8 sélections avec les U17, 5 sélections avec les U20, 4 sélections avec les U23 et 7 sélections avec l’équipe première, note la même source.