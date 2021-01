Achraf Dari regagne le Maroc

Botola Pro D2



Voici les résultats de la 8è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, au terme des matches disputés samedi :

Vendredi

UTS-OCK : 2-3

RBM-SM : 2-4



Samedi

ASS-JSS: 1-0

TAS-OD: 0-4

KACM-WAF: 2-1



A noter que les matches WSTIZK, KAC-CJBG et CAK-RAC devaient avoir lieu hier.



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a annoncé que l’assemblée générale constitutive de la Ligue régionale Chaouia-Doukkala de football, qui regroupe les clubs des provinces de Settat, El Jadida, Berrechid, Benslimane et Sidi Bennour, se tiendra le 23 février à Settat, ajoutant que l’élection du président et des membres du comité directeur de la ligue se fera selon le scrutin de liste. La FRMF a également indiqué que le championnat régional des clubs représentant ces provinces débutera après la constitution de la Ligue régionale Chaouia-Douakkala, précisant que les clubs des provinces de Safi et Youssoufia rejoindront la Ligue régionale Marrakech-Safi.



Transfert

La direction du Moghreb de Tétouan a annoncé avoir achevé le transfert du joueur nigérian, Tony Edjomariegwe, au club soudanais d’Al Merreikh. Le club a décidé de céder le reste du contrat du joueur, qui expire en juin, et de le libérer pour rejoindre le club soudanais moyennant la somme de 2 millions de dirhams. Edjomariegwe est actuellement deuxième meilleur buteur de laBotola Pro D1 «Inwi»(saison 2020-21) avec 4 buts à son actif. Le Moghreb deTétouan a recruté le Nigérian de 28 ans de l’Olympic de Safi.



Prêts

Les joueurs BilaliAnaama et Mohamed Benhsaine ont été prêtés par le Hassania Agadir au TAS de Casablanca, a annoncé la direction du club soussi. Les deux joueurs renforceront lesr angs du TAS qui évolue en Botola Pro D2 «Inwi».



Recrutement

LeDifaâ d’ElJadida a recruté l’ailier gauche Abdelhamid Firas en provenance du Widad Fès (WAF) pour deux saisons. Firas a évolué dans les rangs du Moghreb de Fès avant de rejoindre le WAF avec lequel il a remporté la Coupe du Trône. Il a été convoqué à plusieurs reprises en équipe nationale des joueurs locaux.



Assemblée