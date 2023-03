Accusé de viol et d'agression sexuelle, Moha la squale va être confronté à ses plaignantes

Moha La Squale est accusé de violences par six ex-compagnes. Il a été mis en examen pour "agression sexuelle" et pour "viol" depuis juillet dernier. Le rappeur nie les faits, comme le détaille son avocate dans "Le titre à la une", le podcast quotidien de BFMTV.



L'avocate de Moha La Squale évoque un dossier qui recouvre des situations bien différentes. Invitée du podcast quotidien de BFMTV "Le titre à la une", Me Élise Arfi revient sur les nouvelles accusations contre le rappeur, mis en cause par six femmes qui dénoncent des violences et agressions sexuelles. Depuis le mois de juillet dernier, il est mis en examen également pour "viol".



Des confrontations vont avoir lieu dans les prochains jours et semaines. "Il est apparu absolument nécessaire que ces confrontations ont lieu alors même qu’elles n’étaient pas souhaitées par les différentes plaignantes", détaille l'avocate du rappeur, qui espère que ces rendez-vous dans le bureau du juge d'instruction participeront à la manifestation de la vérité.



Les premières accusations à l'encontre de Mohamed Bellhamed, dit Moha La Squale, ont été portées en septembre 2020 quand trois anciennes compagnes du rappeur ont porté plainte.



Trois autres procédures sont venues s'ajouter à ce dossier, la dernière datant de 2022 quand au printemps une jeune femme, Youssra, avait dénoncé sur les réseaux sociaux les agissements du rappeur, avec qui elle avait vécu à Dubaï pendant plusieurs mois en 2021.



Cette jeune femme était figurante dans l'un des clips de Moha La Squale. "Il l'a vue deux minutes dans sa vie", indique Me Arfi, qui dénonce des accusations peu "sérieuses".



"Derrière les qualifications pénales qui peuvent faire peur, ce dossier rassemble vraiment des cas extrêmement diversifiés, très différents, des dossiers aussi très très peu sérieux", estime-t-elle, affirmant que si son client n'avait pas été Moha La Squale " la plupart des plaintes n’auraient pas abouti".



"Je n'ai jamais au grand JAMAIS levé la main sur une femme. Ce complot a été perpétué pour me nuire", s'était défendu l'artiste fin avril 2021 sur Twitter.



"Il faut savoir que quand on prend les six plaintes individuellement, aucune des plaignantes n’a jamais eu l’idée au moment des faits de pousser la porte d’un commissariat, abonde Me Arfi. (...) Toutes ces femmes se sont rencontrées, elles se sont concertées et avaient le même avocat jusqu'à un stade avancé de la procédure."



"Pour celles qui ont été ses compagnes, les relations ont été toxiques au plus haut point, ce sont des relations qui reposent sur des conflits, le couple se fait beaucoup de mal", consent-elle, appelant à ne "pas caricaturer" la position de son client.



Moha La Squale est incarcéré depuis le mois de juillet dernier pour non-respect de son contrôle judiciaire. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à travailler. "C'est quelqu'un de très créatif, il écrit, il compose, il chante, il rappe, détaille son avocate. Ça aide à faire tenir."