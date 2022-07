Accra accueille le Sommet du sport féminin en Afrique 2022

L'édition 2022 du Sommet du sport féminin en Afrique se tiendra à Accra le 27 juillet sous le thème "Be the change" (Soyez le changement !).



Les organisateurs de l'événement, Sportted Limited, ont annoncé que l'événement revenait pour la troisième année, les deux éditions précédentes s'étant tenues dans la capitale du Ghana.



Une impressionnante brochette d'intervenants débattront du leadership dans l'industrie du sport en Afrique et de la mise en place de systèmes plus solides", indiquent-ils, soulignant l'importance de la conversation sur le leadership sportif en Afrique.



"Nous sommes impatients de recevoir notre troisième groupe cette année. Le voyage a été incroyable jusqu'à présent et nous sommes ravis de réunir de grands esprits pour délibérer sur les questions qui comptent pour la femme africaine dans le sport", a déclaré la fondatrice, Juliet Bawuah.



Les leaders sportifs du Ghana et du continent proposeront par la même occasion des solutions aux défis existants.

"Nous sommes convaincus que, compte tenu de leurs années d'engagement dans le sport sur le continent, ils inspireront le changement que les parties prenantes espèrent voir se produire", a ajouté Mme Bawuah.



Le Sommet du sport féminin en Afrique est une plateforme mondiale de mentorat, de formation et de promotion d'une plus grande inclusion des femmes dans l'espace sportif africain.