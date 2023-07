Accord signé entre le PSG et Galtier pour son départ

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont abouti mercredi à un accord concernant les conditions de départ de l'entraîneur français, un an avant le terme de son contrat, a appris l'AFP de sources proches des négociations.



L'ancien technicien de Saint-Etienne, Lille et Nice (56 ans) part de la capitale après seulement une saison, le titre en Ligue 1 n'ayant pas suffi à masquer les échecs en Coupe de France et en Ligue des champions. L'annonce de son successeur était attendue dans la journée de mercredi, l'Espagnol Luis Enrique étant pressenti.



Niveau de jeu décevant, parcours tronqué en C1 et long divorce, sur fond d'ennuis judiciaires: l'expérience Galtier au PSG se termine sur un constat d'échec, malgré la conquête d'un onzième titre de champion de France pour le club, d'un second pour le technicien après celui avec le Lille OSC devant justement le PSG, en 2021.



Pour la première fois depuis le début de l'ère QSI (Qatar Sports Investments) en 2011, un technicien ne sera resté qu'une saison sur le banc parisien. Galtier n'effectuera pas sa deuxième année de contrat, la greffe tentée à l'été 2022 -- un entraîneur estampillé Ligue 1 et censé imposer plus de discipline-- n'ayant pas pris.



La fin d'exercice a été particulièrement difficile avec les accusations de racisme et d'islamophobie venues de Nice, son précédent club, qu'il nie ardemment mais qui lui ont valu une garde à vue, fin juin, avant un procès pour harcèlement moral et discrimination en décembre.



Mais déjà, sportivement, "Galette" avait perdu la main. Après une première partie de saison réussie, et des débuts tonitruants (21 buts marqués pour ses quatre premiers matches), son bilan s'est totalement effondré, avec dix défaites en 2023.

Finalement, c'est avec une petite longueur d'avance sur Lens que le PSG a obtenu son onzième sacre national, un record.



Les dirigeants ont tranché et mis fin à l'aventure du Provençal de 56 ans, choisi par le conseiller football Luis Campos, avec qui il avait formé un duo redoutablement efficace à Lille.



Même si Galtier n'avait que peu d'expérience en C1, une seule phase de poules disputée avec le Losc, en ne prenant qu'un point sur 18, il était censé incarner avec Campos un nouveau projet, loin des paillettes, avec la discipline comme maître-mot.



Son parcours s'achève dans la confusion, même si lui-même estimait "mériter" une deuxième saison. Sa défense a encaissé trop de buts, son milieu de terrain n'a plus filtré grand-chose, et la "MNM" (Messi, Neymar, Mbappé) n'a pas produit les étincelles attendues.