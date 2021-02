Accord de partenariat entre Esport Academy et le pilote marocain Mehdi Bennani

Un accord de partenariat stratégique a été conclu récemment entre Esport Academy et le pilote marocain Mehdi Bennani, en faveur des jeunes connectés, afin de les intégrer dans le domaine du gaming et de l'automobile. Ce partenariat a pour but de "détecter et accompagner les meilleurs joueurs des jeux vidéo dans le domaine automobile", peut-on lire dans un communiqué de Esport Academy. Dans le cadre de cette alliance, Esport Academy a proposé à Mehdi Bennani de lancer sa propre équipe Esport et de bénéficier d'un tournoi annuel "E-Bennani League" dans le domaine de l’Esport et de l’automobile, ajoute la même source. Cet événement permettra à des jeunes souhaitant évoluer dansle domaine du gaming et de l’automobile d’accéder au simulateur de courses professionnel et de les encourager à développer leur potentiel et à participer davantage à ce type de compétitions. Esport Academy, une combinaison entre le domaine scolaire et l'Esport, a été fondée par Robert Goarant, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, en vue d’évoluer dans un secteur en pleine expansion qui vise une génération ultra-connectée. Par ailleurs, l'entreprise Esport Academy a lancé récemment la première plateforme de streaming au Maroc, "Modern Stream", qui vise à diffuser en direct des compétitions Esports et permettre aux joueurs amateurs et novices d'accéder au monde professionnel de cette discipline en pleine expansion.



Cette plateforme "devrait également être accessible à partir de tous les types de support, à savoir, mobile, tablette et ordinateur et inclure une interface de création de compétitions ainsi que la possibilité d’en configurer des dons pour les streamers", selon un communiqué de Esport Academy. Esport Academy avait déjà lancé la première édition 100% digitale de son événement annuel "E-Talents", unissant joueurs, managers, coachs, analystes, community managers, blogueurs, commentateurs, organisateurs d’événements et bien d’autres, afin de pouvoir créer la première plateforme de streaming au Maroc, a fait savoir la même source. Cet événement avait pour objectif d'accompagner les talents détectés qui feront l'écosystème de l'esport marocain de demain.