Abdessamad Ezzalzouli rejoint Betis Séville

Le Real Betis Séville s'est attaché les services de l’international marocain Abdessamad Ezzalzouli en provenance du FC Barcelone.



"Le FC Barcelone et le Real Betis ont trouvé un accord pour le transfert d'Abdesaamad Ezzalzouli pour 7,5 millions d'euros. Le club blaugrana se réserve le droit de racheter le joueur et 50% d'une future vente du joueur", a annoncé, vendredi soir, le club catalan.



"Le FC Barcelone exprime publiquement sa gratitude à Ezzalzouli pour son engagement et son dévouement et lui souhaite bonne chance et succès dans le futur", a ajouté le champion d’Espagne en titre dans un communiqué.



L'international marocain a rejoint le Barça lors de la saison 2021/22 en provenance de Hercules Alicante. Le 30 octobre 2021, il fait ses débuts avec l'équipe première du Barça contre Deportivo Alavés lors d'un match de championnat. Lors de cette première saison avec les Blaugrana, il a fait 12 apparitions et a marqué un but.



Lors de la saison 2022/23, l’international marocain a été prêté à Osasuna, où a réalisé une belle saison. Il a aidé le club de Pampelune à terminer à la septième place et à atteindre la finale de la Coupe du Roi. Avec Osasuna, il a disputé 34 matches et marqué 6 buts.