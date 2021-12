Abdessamad Ezzalzouli infecté par le Covid-19

Azeddine Ounaji

La sélection nationale continue de peaufiner, au Complexe Mohammed VI de football, son programme de préparation en perspective de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations dont les phases finales se dérouleront du 9 janvier au 6 février au Cameroun.Depuis l’entame du stage de concentration lundi dernier, une grande partie des joueurs convoqués ont pu rejoindre le groupe, alors que les internationaux évoluant en Angleterre et les sociétaires du FC Séville manquent encore à l’appel. Tout comme le joueur du FC Barcelone Abdessamad Ezzalzouli dont la venue n’est pas encore assurée vu la pression qu’il subit de la part de l’équipe catalane. Celle-ci vient d’ailleurs de faire savoir, via un communiqué, qu’Ezzalzouli est infecté par le Covid-19.Ces joueurs sont, en tout cas, attendus au-delà du 3 janvier, date fixée par la FIFA pour la mise à disposition des joueurs africains qui portent les couleurs des différents clubs européens.Pour Achraf Hakimi, il n’en était pas question d’attendre jusqu’à cette date pour disputer avec son club du PSG la Coupe de France. Le latéral droit marocain se trouve déjà avec l’équipe nationale, une présence fortement appréciée par tout le monde, à commencer par le sélectionneur national Vahid Halilhodzic qui a programmé au cours de cette semaine deux séances d’entraînement, en fin de matinée et en début de soirée, selon les infos rapportées par le site officiel de la Fédération, frmf.ma.Lors de cette CAN, Vahid Halilhodzic devra compter sur un effectif où capés et néophytes ne manquent aucunement de détermination pour réussir cette campagne continentale, malgré un contexte sanitaire défavorable, au point que même le match test prévu au préalable contre le Cap-Vert a été annulé. Une situation compliquée mais qui ne devrait pas affecter le moral du groupe en partance pour ce rendez-vous.A ce propos, il y a lieu de citer la déclaration du bleu Azeddine Ounaji au site fédéral où il s’est dit heureux d’être convoqué en équipe nationale. Et d’ajouter que « c’est un rêve et une fierté de porter le maillot du Onze marocain », précisant que pour ce faire « j’ai travaillé dur avec mon club ». Et de conclure qu’ «il faut bien préparer la CAN en vue de satisfaire le public marocain ».Même état d’esprit affiché par l’attaquant marocain Rayane Mmae qui a indiqué qu’« une bonne ambiance règne au sein du groupe, prêt à aller le plus loin possible dans cette Coupe d’Afrique ».Pour rappel, la sélection marocaine a été retenue tête de série du groupe C. Sa première opposition sera contre le Ghana le 10 janvier à 17 heures, avant d’affronter les Comores et le Gabon respectivement les 14 (17h00) et 18 (20h00) dudit mois, sachant que les deux premières équipes de chaque poule se qualifieront au tour des quarts de finale.