Abderrahim Nouri : Ça se passe bien avec Appie

"Tout se passe bien" pour le milieu de terrain maroco-néerlandais de l'Ajax Amsterdam, Abdelhak Nouri, victime d'un malaise cardiaque en 2017, a affirmé, dernièrement, son grand frère dans le cadre de l'émission télévisée "De Wereld Draait Door". Surnommé Appie, le joueur, aujourd’hui âgé de 22 ans, avait été victime d'un grave malaise cardiaque lors d'un match amical de pré-saison qu'il disputait le 8 juillet 2017 avec l'Ajax contre le Werder Brême.

"Ça se passe bien avec Appie", a assuré Abderrahim Nouri, expliquant que son frère est réveillé, il dort, il mange, mais il ne sort pas du lit.

Dans les bons moments, il y a une forme de communication, puisqu'il arrive à bouger les sourcils, s'est réjoui le grand frère, estimant qu'il est bénéfique pour Appie d'être dans un environnement qu'il connait bien avec sa famille.

"Nous lui parlons, on l'intègre dans les conversations et on regarde le football avec lui", a-t-il dit, lors de l'émission, consacrée à la présentation de l'ouvrage "Abdelhak Nouri, un rêve non réalisé" de Khalid Kassem, confident de la famille Nouri, qui sortira cette semaine aux Pays-Bas.

Le père d'Appie, Mohamed, s’accroche, lui, à l’espoir de le voir faire d'autres progrès. "Nous croyons au miracle. C'est un test difficile pour nous, mais nous allons continuer et faire de notre mieux. Nous voulons qu’Appie s'améliore. Nous devons juste prendre soin de lui du mieux que nous pouvons", assure-t-il.