Abdelkrim Meziane Belfkih: Le taux de reproduction de la Covid-19 se stabilise à 0,88

Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 affiche une légère amélioration pour se stabiliser à 0,88 dimanche dernier, a indiqué mardi le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih. Présentant à Rabat le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, il a précisé que la courbe épidémiologique hebdomadaire relative au coronavirus au Maroc a évolué en baisse de 23,9% jusqu'au 17 janvier. Cette tendance à la baisse a été observée dans la région de Béni Mellal-Khénifra (-60,6%), Drâa-Tafilalet (-45,9%), Guelmim-Oued Noun (-35%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-34,2%), Rabat-Salé-Kénitra (-32,4%), MarrakechSafi (-31,4%), Souss-Massa (-24,7%), Casablanca-Settat (-17,3%), Fès-Meknès (-14,1%) et Laâyoune-Sakia El Hamra (- 2,2%). La courbe épidémiologique hebdomadaire a, en revanche, évolué en hausse dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab (+79,4%) et de l'Oriental (+5,7%), a-t-il ajouté. Quant à la courbe des décès, elle a enregistré une baisse de 22,9% au cours des deux dernières semaines. Sur le plan mondial, le nombre de cas positifs s'élève à 95.784.932 jusqu'au 18 janvier, soit un taux d'incidence cumulé de 1228,8 pour 100.000 habitants. Le nombre de décès enregistré s'est établi à 2.044.457, soit un taux de létalité de 2,1%, a-t-il poursuivi, précisant que le nombre de personnes guéries a atteint environ 68.354.444, soit un taux de guérison de 71,4%. Dans le même contexte, le responsable a insisté sur l'importance de respecter les mesures sanitaires préventives afin de limiter la propagation du virus, notamment le port des masques de protection, le lavage régulier des mains, la distanciation physique et l'utilisation de l'application Wiqaytna. Le ministère de la Santé a annoncé lundi qu'un premier cas de contamination par le variant du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté au Port Tanger-Med chez un Marocain arrivé d'Irlande à bord d'un bateau en provenance de Marseille.