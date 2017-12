Abdelkrim Benatiq appelle les jeunes MRE à être une passerelle entre leurs pays d’accueil et d’origine

L’Université d’hiver des jeunes marocains du monde s’est ouverte jeudi soir à Ifrane, sous le thème du vivre-ensemble.

Une centaine de jeunes participe à cette université (20-24 décembre), qui entre dans le cadre de la stratégie du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration visant la consolidation et le renforcement des liens des Marocains du monde avec leur pays d’origine.

Cette université, qui accueille des jeunes Marocains du monde, âgés de 18 à 25 ans et sélectionnés sur la base de leur parcours estudiantin exemplaire, ainsi que des étudiants marocains et étrangers poursuivant leurs études supérieures au Maroc, a l’ambition de constituer un espace d’échanges d’expériences, de jeter la lumière sur les préoccupations des jeunes Marocains à l’étranger et d’examiner les moyens de renforcer les liens avec leur pays d’origine.

Cette rencontre, initiée en partenariat avec le secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Université Al Akhawayn, aspire également à promouvoir, auprès des jeunes, les valeurs civilisationnelles marocaines basées sur le dialogue, la tolérance et le respect de l’autre.

S’exprimant à cette occasion, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a souligné que la préservation de l’identité marocaine des nouvelles générations des MRE et le renforcement de leurs liens avec leur culture d’origine constituent des objectifs primordiaux de l’action de son département.

Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour corroborer cet intérêt, dont l’évolution de la communauté marocaine établie à l’étranger marquée par les changements intergénérationnels, les bouleversements dans l’environnement des sociétés d’accueil ainsi que le contexte actuel caractérisé par la montée de courants extrémistes, a-t-il relevé, ajoutant que toutes ces mutations font apparaitre de nouvelles préoccupations, besoins et attentes, notamment chez les jeunes MRE.

Il a appelé, à cet effet, les jeunes Marocains du monde à s’impliquer dans la promotion de leur culture d’origine, à jouer le rôle de passerelle entre le pays d’accueil et celui d’origine, à participer activement aux solutions des maux de leur société et à accompagner l’essor de développement de leur pays d’origine.

Mettant l’accent sur l’importance de cette université d’hiver, le ministre délégué a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un nouveau programme culturel du ministère envers les jeunes MRE. Ce programme, a-t-il poursuivi, s’étalera sur cinq sessions (université d’automne, université d’hiver, université de printemps et deux universités d’été), ce qui permettra à terme de porter le nombre des bénéficiaires de 260 à plus de 500 jeunes par an.

De son côté, le secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi, a mis l’accent sur la Haute Sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI entoure les Marocains du monde, notant que désormais le programme des universités en faveur des jeunes Marocains du monde sera élargi, dans la perspective d’impliquer toutes les universités marocaines.

Braquant les feux de la rampe sur les initiatives lancées par le secteur de l’enseignement supérieur au profit des MRE, il a cité notamment la stratégie nationale de mobilisation des compétences marocaines installées à l’étranger, dans le but de contribuer au développement scientifique et économique du Maroc.

Il a ajouté que deux cellules ont été mises en place à cet effet pour la mise en œuvre de ce programme, en l’occurrence au sein du Centre national de recherche scientifique et technique et de l’Association marocaine de recherche et développement, notant que ces structures se chargent d’appuyer la participation de compétences marocaines établies à l’étranger à des manifestations nationales et à des sessions de formation à caractère scientifique.

La séance de lancement de cette université d’hiver a été marquée par la signature d’une convention-cadre de partenariat entre le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration et le Secrétariat d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle porte sur la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans ce domaine et sur l’organisation des universités (d’automne, d’hiver et d’été) en faveur des jeunes MRE.

Durant les trois jours que dure cette université, plusieurs thématiques seront abordées. Notamment le concept du vivre- ensemble dans le contexte mondial actuel, la diversité et pluralisme au Maroc, l’histoire et culture et le rôle des jeunes dans la promotion du vivre-ensemble.