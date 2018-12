Abdelkrim Benatiq : Mise en oeuvre de la circulaire relative à la création d'un guichet dédié aux MRE

Les services destinés aux Marocains du monde ont connu une amélioration remarquable au cours des quatre dernières années, a souligné, lundi à Rabat, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur «les mesures et les procédures prises pour améliorer les services destinés aux Marocains du monde dans le territoire national», il a affirmé que la plupart des administrations et établissements publics concernés ont développé, amélioré et facilité les procédures administratives pour répondre aux aspirations de la communauté marocaine établie à l'étranger, en termes de célérité, de qualité de service et d'amélioration de l'accueil.

Le ministre délégué a, à cet égard, expliqué que dans le cadre du programme intégré de son département visant à améliorer et développer les services présentés aux Marocains du monde dans leur pays d'origine, des accords ont été conclus avec un certain nombre d'établissements nationaux et de départements gouvernementaux, afin d'améliorer et de faciliter les prestations administratives, mettant en avant le nouveau service électronique «Mohafadati», lancé par l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, afin de protéger les biens fonciers des Marocains établis à l'étranger.

Il a, également, évoqué le lancement du nouveau portail du ministère, qui comprend un guide des procédures et mesures administratives les plus courantes chez la communauté marocaine établie à l'étranger.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a lancé, de son côté en août dernier, un numéro vert international, mis à la disposition des Marocains du monde pour recevoir les plaintes concernant les services consulaires qui leur sont fournis, a-t-il également noté.

Il a, en outre, mis en avant le suivi de la mise en oeuvre de la circulaire relative à la création d'un guichet dédié aux Marocains résidant à l'étranger dans les différentes administrations, établissements publics et collectivités territoriales, dont les services sont fréquemment utilisés par les Marocains du monde.