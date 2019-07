Abdelkrim Benatiq : Les MRE donnent le bon exemple en matière de tolérance, d’hospitalité et de cohabitation

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration a organisé, lundi à Rabat, une rencontre avec les Marocains du monde dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de l'intronisation de S.M le Roi Mohammed VI.

Intervenant à cette occasion, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a affirmé que S.M le Roi accorde une place de choix aux Marocains résidant à l’étranger (MRE), comme en témoignent la Constitution de 2011 et le programme gouvernemental, notant que "les Marocains du monde donnent le bon exemple en matière de tolérance, d’hospitalité et de cohabitation".

Il a, par ailleurs, mis en avant les grands projets lancés au cours des 20 ans de règne du Souverain, notamment dans le domaine des infrastructures qui a propulsé le Maroc au-devant de la scène africaine, citant le réseau autoroutier, le train à grande vitesse "Al-Boraq" et le port Tanger Med, un hub industriel et portuaire classé au 45ème rang mondial.

Evoquant les réalisations accomplies par son département, le ministre délégué a notamment évoqué l’organisation de cinq universités d’été chaque année au profit de 650 jeunes résidant à l’étranger, avec au programme des ateliers d'échanges sur leur mère patrie, des visites touristiques et des forums, entre autres.

Pour sa part, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi, a souligné que le Maroc a connu des événements phares qui rappellent une histoire glorieuse, faisant observer que les valeurs islamiques nobles du Royaume constituent une source d’inspiration pour la jeunesse marocaine établie à l'étranger, qui a pu s'affirmer dans plusieurs domaines.

Il a également relevé que les MRE ont contribué à l’édification de ponts d’ouverture et de dialogue avec le reste du monde, un partage fondé sur les échanges culturels et la valorisation à l'international du patrimoine immatériel du Maroc.

A son tour, le directeur du Centre marocain des études stratégiques, Mohamed Benhammou, a souligné que l’intégrité territoriale, qui est un axe principal de la politique étrangère marocaine, a été au cœur de l'approche diplomatique pragmatique et réaliste adoptée par le Royaume, mettant en exergue l'ouverture régionale du Maroc sur les plans économique, culturel et politique. Il a également relevé que les MRE sont appelés à continuer à défendre les causes nationales à l’étranger, sur fond d'un ordre mondial devenu très instable. Il s'agit de promouvoir les progrès accomplis par le Royaume et de tirer le meilleur des opportunités stratégiques, économiques et politiques engrangées, comme la présence économique du Maroc en Afrique.

Cette rencontre, organisée autour de deux thématiques principales "Le modèle marocain, symbole de tolérance et de dialogue interreligieux" et "L’intégrité territoriale du Royaume", a connu la participation d'environ 130 Marocains en provenance de plusieurs pays d’accueil de différents continents, en plus de représentants des régions, préfectures et provinces du Royaume et des professeurs universitaires.