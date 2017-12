Abdelkrim Benatiq : Le ministère des MRE suit de près la situation des Marocains bloqués en Libye

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq a souligné, lundi à Rabat, que son département suit de près la situation des ressortissants marocains bloqués en Libye dans la perspective de leur rapatriement.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants posée par le Groupement constitutionnel sur "la situation des Marocains bloqués en Libye", il a indiqué que le ministère œuvre en collaboration avec différents départements pour entreprendre une autre opération de rapatriement des Marocains bloqués en Libye, après celle menée la veille de l’Aid Al Adha.

Par ailleurs, en répondant à une question orale posée par le Groupe de Justice et Développement sur "la situation des migrants africains au Maroc", le ministre a précisé que plus de 6200 enfants issus des migrants africains intégrés dans le système national poursuivent leurs études dans les écoles marocaines, et ce avec le soutien de la société civile.

Abdelkrim Benatiq a également relevé que dans le cadre de la nouvelle politique de la migration lancée par le Maroc en 2013, les migrants africains installés au Maroc bénéficient de plusieurs acquis, dont le droit au logement social, l’accès à l’école publique et aux services médicaux.

Il a, également évoqué le droit d'accès à la formation professionnelle où l’Entraide nationale et le Croissant-Rouge marocain pilotent des expériences réussies, affirmant que la problématique de la migration doit être traitée dans un cadre sociétal avec la conjugaison de tous les efforts.