Abdelkrim Benatiq : Un total de 961.000 MRE ont regagné le Maroc à la date du 17 juillet

Un total de 961.000 MRE ont regagné le Maroc à la date du 17 juillet, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, notant que le pic devra être atteint durant les deux dernières semaines du mois de juillet ainsi qu’une semaine avant l’Aid Al Adha.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a précisé dans un exposé présenté devant le Conseil de gouvernement que l’opération Marhaba 2018 a débuté le 5 juin et se poursuit jusqu’au 15 septembre, sous la présidence effective de SM le Roi Mohammed VI. M. Benatiq a souligné que le transport maritime reste le premier moyen utilisé par les MRE pour rejoindre le Maroc avec une part de 44% de l’ensemble du trafic, dont 65% assurés par le port Tanger-Med, suivi par le transport aérien avec 41 %, et dont la première position est occupée par l’aéroport Mohammed V (30%) suivi de l’aéroport Marrakech-Menara (16%), et la voie terrestre via le poste Beni-Ansar (37%) et Sebta (62%).

Il a également fait état d’une bonne et efficiente coordination entre l’ensemble des intervenants au niveau national, à travers la Commission nationale de transit présidée par le ministère de l’Intérieur, en plus de la coordination avec les autorités espagnoles dans le cadre de la Commission mixte.

Il s’agit d’assurer le passage de 5,3 millions de personnes dans les deux sens et de 378.000 véhicules, a indiqué M. El Khalfi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement .

S’agissant des préparatifs pour l’accueil des MRE, M. Benatiq a noté qu’une vingtaine d’aires de repos ont été aménagées précisant qu’un cahier des charges a été élaboré pour les opérateurs du transport maritime et qu’une commission de contrôle des prix a été mise sur pied, ayant permis une réduction de 20 à 30% des coûts de la traversée.

Il a également mis en relief le rôle central de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité qui a mobilisé 315 cadres médicaux, 782 assistantes sociales et 126 volontaires pour offrir les meilleurs services et accompagner les MRE, outre les efforts soutenus déployés au niveau de la sécurité.

Evoquant l’accompagnement administratif et juridique, le ministre souligne qu’un guichet dédié aux MRE a été installé au sein des administrations et institutions et qu’une commission centrale d’accueil a été instituée au ministère de la Justice ainsi que des commissions au niveau des différentes juridictions du Royaume pour le traitement rapide des questions concernant les Marocains résidant à l’étranger.

Au niveau du foncier, il a été également procédé à la mise en place de guichets spéciaux dans les différents services de l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) ainsi qu'au lancement d'un service électronique "Mohafadati", tandis qu'au niveau de l'administration des douanes et impôts indirects (ADII), une cellule de suivi et de règlement des dossiers en suspens a été instaurée.

A la fin de cet exposé, les membres du gouvernement ont salué les efforts déployés par les différents secteurs, soulignant que la volonté des Marocains du monde de contribuer au développement de leur pays appelle à intensifier les efforts requis pour accompagner leurs besoins et répondre à leurs attentes, rapporte M. El Khalfi.