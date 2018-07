Abdelkrim Benatiq : Près de 531.000 MRE ont regagné le Maroc depuis le lancement de l’opération Marhaba

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration Abdelkrim Benatiq, a relevé, lundi, que le nombre des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger qui ont regagné le Maroc via les différents points de passage du Royaume depuis le début de l’opération Marhaba 2018 avoisine les 531.146 personnes.

Répondant à une question à la Chambre des représentants sur "les préparatifs réalisés pour assurer le succès du transit des membres de la communiqué marocaine", il a relevé que 60% des arrivants ont regagné le Maroc par voie aérienne tandis que 40% ont regagné le Royaume par voie maritime et routière.

Dans le cadre de l’opération Marhaba 2018, qui a commencé le 5 juin dernier, près de 24 bateaux ont été mobilisés, dont 11 au Port Tanger Med, 4 entre le Port Tanger ville et Tarifa, trois entre Almeria et Nador et un entre Nador et Martil, a indiqué le ministre.

Il a également rappelé que la commission mixte maroco-espagnole a tenu en mai dernier à M'diq une réunion pour renforcer la coopération afin de s’assurer du bon déroulement de l’opération de transit, d'autant plus qu'un grand nombre de Marocains regagnent le Maroc via l’Espagne.

Le ministre délégué a également souligné que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a mis 782 assistants et assistantes sociaux ainsi que 182 médecins à la disposition des Marocains résidant à l’étranger durant la période de transit.