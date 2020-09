Abdelilah Fassi Fihri : L'Etat doit garantir les équipements adéquats pour faire face au rebond du Covid-19

Les chiffres de cas contaminés au Covid-19 deviennent de plus en plus alarmants pour ne pas dire inquiétants. Une situation qui ne rassure guère les Marocains, soumis par exemple à des conditions draconiennes pour se déplacer hors de leurs lieux d'habitation.

Docteur biologiste, Abdelilah Fassi Fihri nous apporte ici son éclairage sur le rebond d'une pandémie bien partie pour faire plus de victimes chez nous si on n'y prend pas garde.

"Dans toute pandémie, il existe une deuxième vague, voire une troisième et une quatrième, etc...Surtout après le confinement, mesure qui stoppe la propagation du virus et ralentit son élan.

"Le confinement primaire supporté par la population lors de la première vague ne peut être repris d'aucune manière.

"Il est convenu qu'on procède à des confinements localisés là où les clusters apparaissent de manière ponctuelle dans le temps, la stratégie étant d'augmenter la capacité de détection des porteurs sains ou asymptomatiques qui propagent le virus. Ainsi, le nombre de tests PCR réalisés doit constamment être augmenté au fur et à mesure de la propagation du virus.

"Sensibiliser la population aux mesures barrières qui sont: le port du masque surtout en milieux clos, le respect de la distanciation sociale entre personnes outre le lavage fréquent des mains avec du savon et du gel adéquats qui restent de rigueur pour ralentir la deuxième vague et infléchir la courbe de propagation"

Sur un autre volet, le conseiller USFP à la mairie de Fès, de surcroît acteur associatif de premier plan, souligne :

" Il est clair que la gestion sécuritaire de la crise n'aura aucun impact sur l'adhésion de la population qui doit être sensibilisée par les différents médias. La capacité en lits de réanimation et de réception destinés aux personnes développant la maladie doit être en mesure de répondre à l'évolution du virus au sein de la population.

"Cela implique les pouvoirs publics qui doivent garantir les équipements adéquats en milieu hospitalier et contribuer à la gratuité des soins, à la disponibilité des masques voire leur gratuité au profit des personnes en difficultés sociales". Au sujet de l'octroi aux laboratoires privés d'autorisations pour effectuer des tests, le Dr. Abdelilah Fassi Fihri affirme:

"L'octroi des tests de détection par PCR est déjà effectué. Cependant, rien n'a filtré sur les modalités du cahier des charges ni sur les conditions de cet octroi. Cela reste toutefois une bonne initiative qui désengorge les centres publics du diagnostic du Covid-19 et apporte un soulagement à une population désorientée et mal informée, qui plus est à la recherche de diagnostics auxquels les centres primaires n'avaient plus les cadences pour répondre. »