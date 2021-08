Abdelhak Benchikha reste aux commandes du DHJ

Le Difaâ El Jadida (DHJ) a renouvelé sa confiance en l’entraîneur Abdelhak Benchikha pour la prochaine saison, a affirmé le président du club, Abdellatif El Mouktarid.



"Abdelhak Benchikha a signé un contrat qui s'étend sur deux ans avec le bureau directeur. Je confirme qu’il va rester avec le Difaâ El Jadifa et que c'est lui qui a supervisé le recrutement de trois joueurs et fixé la liste des départs qui sera bientôt dévoilée", a indiqué M. El Mouktarid lors d’une conférence par visioconférence.



Le président du DHJ a évoqué les difficultés que le club a rencontrées au cours de la dernière saison, qualifiée de difficile à tous égards en raison du changement de la structure humaine et des répercussions de la pandémie de Covid-19 qui ont réduit le budget des sponsors.



L'équipe a surmonté ces obstacles et réussi, grâce aux efforts de toutes les composantes, à faire face à cette situation et à maintenir sa position dans le giron des équipes de première division nationale, a-t-il relevé.

Pour ce qui est de l’infrastructure, il a affirmé que le bureau directeur a réinstallé l’éclairage aux stades des juniors et renforcé les équipements sportifs et de santé, tout en réaménageant les réfectoires et les chambres des joueurs.



Le DHJ compte acquérir un nouveau terrain de 10 hectares pour construire un nouveau centre de formation, a fait savoir le président du club, précisant que la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a mis à la disposition du club une enveloppe de 37 millions de dirhams à cet effet.



Il a, par ailleurs, appelé les fans du club et les joueurs à présenter des souvenirs du club pour agrémenter le musée qui sera créé au sein du centre de formation des juniors dans le cadre de la décision de la FRMF de créer un musée du football national.



En concertation avec le coach Abdelhak Benchikha, le bureau directeur s’est séparé de trois joueurs, à savoir Jaouad Khalouk, le Camerounais Michael Managi et Mohamed Iskandar, ajoutant que d’autres joueurs sont sur le départ après que Benchikha a jugé qu’ils n’ont pas apporté une valeur ajoutée à l’équipe.



Le Difaâ El Jadida a signé un contrat avec le gardien de but du Kawkab de Marrakech, Mohamed Chennouf et avec le défenseur camerounais de Coton sport, Salomon Banga.

Pour ce qui est des chances des jeunes et des espoirs, il a affirmé que le coach algérien va choisir certains parmi eux pour les intégrer aux côtés des joueurs expérimentés, à l’instar de Mohcine Benkhaled, Hamza Darii et Réda Khamidi.



Le Difaâ El Jadida a terminé le championnat à la 11ème place avec 35 points. Il a réalisé 9 victoires, 8 nuls et 13 défaites. Le DHJ a marqué 32 buts en a encaissé 40.