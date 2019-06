Abdelhak Benchikha aux commandes du MCO

Le Mouloudia Club d'Oujda (MCO), section football, a présenté, mercredi, son nouvel entraîneur Abdelhak Benchikha avec qui il a signé un contrat d'une année renouvelable.

L'Algérien Benchikha, qui vient remplacer le coach Aziz Karkach, a fait part lors d'un point de presse organisé à cette occasion, de son espoir d'être à la hauteur des attentes du public oujdi, tout en s'engageant à faire preuve d’abnégation au travail et de détermination et de ne ménager aucun effort afin de placer l'équipe sur les premières marches du podium.

"La mission ne sera pas de tout repos d'autant plus que le niveau du championnat marocain est très élevé", a-t-il fait observer, notant que le club oujdi procédera à plusieurs recrutements pour consolider ses rangs et démarrer la saison prochaine comme il se doit.

Pour sa part, le président du MCO, Mohamed Houar, s’est dit "très heureux de signer un contrat avec l’entraîneur Abdelhak Benchikha", espérant satisfaire les aspirations des Oujdis, hisser le niveau de l’équipe et briguer les premières places au classement.

La désignation de M. Benchikha vise à insuffler une nouvelle dynamique au club de la capitale de l'Oriental, affirme M. Houar, notant que le MCO se veut un projet de toute une ville auquel tout un chacun doit contribuer.

M. Houar a aussi tenu à remercier l'ancien entraîneur pour les efforts qu'il a consentis malgré les contraintes ayant entaché le parcours du club lors de la saison écoulée dont notamment celles liées à la fermeture du Stade d'Honneur d'Oujda en raison des travaux de rénovation, ce qui a contraint les Oujdis de faire à chaque fois de longs et coûteux déplacements pour disputer leurs matches à domicile.

"Et pourtant, le club a su tirer son épingle du jeu et a pu se maintenir parmi les clubs de l'élite", se félicite M. Houar, avant d'ajouter que le bureau dirigeant et le staff technique comptent aller de l'avant et représenter la ville d’Oujda et la région de l’Oriental de la plus belle des manières.

Le MCO a clôturé la saison 2018-2019 à la 12ème place avec à son actif 35 points (8 victoires, 11 défaites et 11 nuls).

Abdelhak Benchickha, 55 ans, avait déjà pris les commandes de plusieurs clubs de la Botola Pro dont l'Ittiahd de Tanger, le Raja de Casablanca, le Difaâ El Hassani d’El Jadida et le Moghreb de Tétouan.