Abdelfattah Lahjomri : La traduction institutionnelle tributaire du plurilinguisme

La traduction institutionnelle est tributaire du plurilinguisme, une des caractéristiques du droit international et des relations internationales, a affirmé Abdelfattah Lahjomri, directeur du Bureau de coordination de l'arabisation de Rabat.



Intervenant récemment à Riyad lors d'une conférence internationale sur "La langue arabe dans les organisations internationales," M. Lahjomri a relevé que le rôle du traducteur est essentiel dans la réalisation d'une communication claire, sans ambiguïté ni malentendu, soulignant le rôle des organisations internationales dans la gestion des affaires politiques, économiques et culturelles.



Le plurilinguisme au sein des organisations internationales tire son importance de son adoption selon des dispositions juridiques et institutionnelles, fixant l'ensemble des règles régissant le travail des traducteurs et interprètes, faisant en sorte que chaque pratique linguistique préserve la crédibilité des autres pratiques, a expliqué le directeur du Bureau de coordination de l'arabisation de Rabat, relevant de l'Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science (Alecso).



Eu égard aux développements régionaux et internationaux sur les plans culturel, social et politique, il est essentiel de veiller à ce que la langue arabe soit au centre des enjeux de coopération économique aux niveaux régional et international à travers des recommandations et des résolutions effectives et efficientes renforçant la présence au sein des instances onusiennes et internationales, a-t-il ajouté lors de cette conférence organisée par l'Académie mondiale du Roi Salman pour la langue arabe.



Les activités de traduction et d'interprétariat dans les organisations internationales se distinguent par le plurilinguisme et fournissent une quantité importante de documents à traduire, a poursuivi M. Lahjomri, notant que ces documents sont souvent traduits selon des plans respectant les particularités du plurilinguisme.



Pour lui, la langue arabe se distingue par sa capacité de se développer et a bénéficié aux autres civilisations grâce à son patrimoine riche dans les domaines des sciences, des lettres et des arts.



Il a souligné la montée de l'intérêt pour l'apprentissage de la langue arabe dans les différents pays européens, américains et asiatiques, relevant que cet intérêt la place au centre des relations internationales ayant besoin d'une communication linguistique renforçant ses rôles en dehors de son domaine d'usage dans les pays arabes.



Dans ce sens, M. Lahjomri a rappelé que le rapport du Forum économique mondial de 2016 sur les 10 langues les plus puissantes au monde a placé la langue arabe en 5ème position selon les aspects géographiques, communicatifs, médiatiques, économiques et diplomatiques, estimant que la décision de l'Assemblée générale de l'ONU d'adopter la langue arabe en tant que langue officielle est un signal tellement fort que l'Assemblée a réalisé l'importance du rôle de la langue arabe dans la préservation et la diffusion de la civilisation et de la culture.



L'intérêt suscité par la langue arabe au sein des organisations internationales s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté au plurilinguisme, qui est à même de produire des visions complémentaires et des réponses diverses, issues de sources culturelles réalisant un équilibre linguistique et permettant de comprendre l'ensemble des défis mondiaux, a-t-il conclu.



Une pléiade de scientifiques, d'intellectuels et de responsables d'organisations internationales ont pris part à cette conférence, qui vise à établir des passerelles de communication et de coopération entre l'Académie Roi Salman et les instances concernées par la langue arabe, ainsi que les organisations internationales.



L'événement qui s'est déroulé les 6 et 7 décembre ambitionne de renforcer la place de la langue arabe au sein des organisations internationales et examiner les moyens de son adoption au sein de ces organisations.



Plusieurs initiatives ont été lancées à l'occasion de cette conférence, dont le lancement par l'Académie Roi Salman pour la langue arabe d'un guide sur le plurilinguisme et la présence de la langue arabe dans les organisations internationales, d'un projet d'indice de la langue arabe, ainsi qu'un projet d'école diplomatique.