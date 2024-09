Abdelali Dakkina : Le Maroc, un leader régional en matière de réduction des polluants climatiques de courte durée de vie

Le Maroc se positionne parmi les pays pionniers en matière de réduction des polluants climatiques de courte durée de vie dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), a affirmé Abdelali Dakkina, expert marocain en énergies renouvelables, efficacité énergétique et changements climatiques.



"Le Maroc a mis en place un plan national de réduction des polluants de courte durée de vie, qui comprend une série de mesures visant à améliorer la qualité de l'air, contribuer davantage aux efforts de lutte contre le changement climatique et sensibiliser aux effets secondaires de ces polluants, notamment sur la santé, la production agricole et les écosystèmes", a déclaré M. Dakkina à la MAP, en marge d’un Forum sur les Contributions déterminées au niveau national (CDN 3.0) dans la région MENA, dont les travaux ont pris fin mercredi soir à Tunis.



L'expert, qui est également le coordinateur national de la Coalition pour le climat et l'air pur, a ajouté que le Maroc se penche sur l'élaboration d’une feuille de route nationale sur le méthane, ainsi que sur un projet d'étude approfondie des sources des émissions de méthane dans trois décharges situées à Tanger, Rabat et Safi, pour exploiter ce gaz dans la production d'énergie, à l'instar des expériences en cours à Fès et Oujda, dans la perspective de les généraliser à toutes les décharges.



Et de mettre en avant l’implication du Royaume dans plusieurs projets dont celui de l'étude et l’identification des émissions de méthane dans les chaînes de production de viande rouge et blanche et de lait et ses dérivés, qui sera lancé prochainement en partenariat avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Coalition pour le climat et l'air pur.



Dans le secteur des transports, M. Dakkina a rappelé que le Maroc a entamé la mise en œuvre de la norme Euro 6, une mesure qui permettra une réduction d'environ 38% des particules générées par le secteur et ayant un impact néfaste sur la santé.



Selon la Coalition pour le climat et l'air pur, les polluants climatiques à courte durée de vie sont de puissants forceurs climatiques qui restent dans l'atmosphère pendant une période de temps beaucoup plus courte que le dioxyde de carbone, mais leur potentiel de réchauffement de l'atmosphère peut être plusieurs fois supérieur.



Certains polluants climatiques à courte durée de vie sont également des polluants atmosphériques qui ont des effets nocifs sur les personnes, les écosystèmes et la productivité agricole.



Tenu sous le thème "Tracer les voies vers des CDN ambitieuses et réalisables", le Forum régional sur les Contributions déterminées au niveau national (NDCs) 3.0 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord a été l’occasion de discuter des moyens de promouvoir l'intégration des objectifs climatiques dans les stratégies nationales de développement et la mise en place de solutions concrètes pour faire face aux crises climatiques et protéger la biodiversité.