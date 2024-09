AXA Services Maroc célèbre ses 20 ans

AXA Services Maroc (ASM), centre d'expertise en relation clients des sociétés AXA France, célèbre 20 ans d'excellence et d'engagement.



"Depuis son implantation à Rabat en 2004, AXA Services Maroc n'a cessé de croître. Durant les 5 dernières années, ASM a su doubler le nombre de ses effectifs et élargir de plus en plus ses activités. Aujourd'hui, l'entreprise compte près de 4.500 collaborateurs répartis sur deux sites à Technopolis et Hay Riad, et gère les besoins de 6 millions de clients", indique un communiqué d'ASM.



L'entreprise a lancé, depuis quelques semaines, son troisième site dans la ville de Kénitra disposant de plus de 600 positions de travail, rappelle la même source, précisant qu'au premier semestre de 2024, ASM a traité plus de 3.600.000 dossiers et répondu à plus de 5.500.000 appels téléphoniques.



"Ces 20 ans représentent plus qu'un simple jalon pour nous," a déclaré Thierry Goument, Directeur Général d'AXA Services Maroc, cité dans le communiqué. "Ces deux décennies sont le reflet de notre engagement constant envers nos clients, nos collaborateurs et notre communauté. Nous avons su évoluer et nous adapter pour toujours mieux servir notre écosystème, tout en contribuant au développement durable et inclusif du Royaume du Maroc", a-t-il soutenu.



Un Employeur de Référence



AXA Services Maroc accorde une importance primordiale au développement des talents et à la valorisation de son capital humain, notamment à travers le programme Leadership Impact lancé en novembre 2023, axé sur l'intelligence émotionnelle, sociale et organisationnelle, avec la participation de 384 managers.



En matière de formation et de développement, 3.796 collaborateurs ont été formés en 2023, totalisant 259.457 heures de formation, et 19 nouveaux projets de formation ont été conçus pour répondre aux besoins évolutifs du marché.



De plus, 244 mobilités internes ont été réalisées en 2023, dont 66 promotions vers des postes managériaux, avec 70% de ces postes occupés par des femmes.



AXA Services Maroc se distingue également par ses pratiques en matière de gestion des talents et de conditions de travail, en intégrant plus de 900 nouveaux collaborateurs en 2023 et prévoyant plus d'intégrations pour 2024, le parrainage représentant plus de 55% des recrutements.



"Nous investissons continuellement dans le développement de nos collaborateurs. Leur engagement et leur expertise sont essentiels à notre succès", a confirmé Bertrand Gaulandeau, Directeur du capital humain.



Engagements et Initiatives RSE



ASM est également reconnu pour son engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE).



Depuis 2022, AXA Services Maroc s'est engagé dans une démarche sociétale forte et a lancé son premier plan RSE 22-24, visant à avoir un impact positif sur l’environnement et la communauté, basé sur 3 axes principaux et 13 engagements. Il s'agit d'être "un employeur de référence", "un acteur environnementale responsable" et "un acteur engagé pour la société civile".



L'entreprise promeut activement la diversité et l'inclusion, optimise la consommation des ressources, et contribue aux défis sociétaux et environnementaux. Parmi ses initiatives phares, ASM cite la promotion de la diversité et de l'inclusion, illustrée en 2023 par une représentation féminine de 65% parmi les collaborateurs et de 63% parmi les managers, ainsi que l'intégration de 8% de collaborateurs issus de divers horizons culturels, dont une importante communauté sénégalaise de 273 collaborateurs.



En outre, ASM encourage la création d'emploi pour les personnes en situation d'handicap et compte aujourd'hui parmi ses effectifs 8 personnes à handicap visible.



"Chez AXA Services Maroc, nous sommes conscients de notre rôle en tant qu'entreprise citoyenne et de l'impact que nous pouvons avoir sur la société et l'environnement. Nous œuvrons à traduire nos engagements RSE sur le terrain et continuer á développer notre stratégie dans le but de renforcer notre emprunte", a souligné Saad Alami, Directeur des Affaires Générales.



En matière d'environnement, ASM a pris des mesures pour réduire son empreinte carbone, notamment en réduisant de 46% la consommation d'énergie de ses bâtiments en 2023 par rapport à 2019 et en diminuant de 59% la consommation de papier de bureau sur la même période.



L'entreprise a également établi un partenariat pour la collecte, le tri et la valorisation des déchets, permettant de valoriser près de deux tonnes de déchets plastique et papier entre mi-2022 et fin 2023.



Au sein du nouveau site de Kénitra, des panneaux photovoltaïques ont été installé afin de réduire la consommation énergétique de 20%.



En outre, ASM contribue aux défis sociétaux et environnementaux par des partenariats avec des associations telles qu'Handicap International Maroc ou encore l'Association Marocaine de Soutien et d'Aide aux personnes Trisomiques (AMSAT), ou alors le CIAT (Centre d'insertion et d'aide par le travail) qui aujourd'hui est devenu un partenaire de restauration pour le site de Kénitra.



"L'entreprise continuera d'investir dans des programmes de formation et de développement, et renforcera ses initiatives en faveur de la diversité et de l'inclusion", conclut le communiqué. MAPB 000000