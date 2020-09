ASFAR-WAC. Un match nul sur tous les plans

Le clasico opposant mercredi l'AS FAR au Wydad de Casablanca s'est soldé par un score de parité (1-1), au terme d'un match retard comptant pour la 22è journée du Botola Pro D1, disputé au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Après une entame de rencontre prudente de part et d'autre, les Wydadis ont pris les devants parvenant à ouvrir le score dès la 17è minute grâce à l'attaquant Ismail El Haddad.



Profitant d'une contre-attaque des Rouge et Blanc, le numéro 11 du WAC a donné l'avantage à son équipe qui a réussi à maintenir cet avantage jusqu'au terme de la première période.



De retour des vestiaires, les Militaires ont repris, petit à petit, confiance profitant du relâchement des hommes de Juan Carlos Garrido.



A dix minutes de la fin, les locaux ont mis le pied sur le cuir, en exerçant un pressing constant sur la défense adverse. Après avoir trompé le portier du WAC Ahmed Reda Tagnaouti, Imad Errahouli aurait pu égaliser à la 83è minute mais il a raté le cadre. Une minute plus tard, son coéquipier Hamza Goudali a remis les pendules à l'heure offrant aux siens l'égalisation.



Les Wydadis ont raté le coche lors de ce clasico se contentant d'un unique point qui leur permet, toutefois, d’occuper la deuxième marche du podium avec un total de 41 points, ex aequo avec le Mouloudia d'Oujda.

Pour sa part, l'AS FAR se hisse à la sixième position avec 35 points aux côtés du Difaâ d'El Jadida.

Pour rappel, la rencontre comptant pour cette 22ème journée entre le Raja et le Rapide Oued Zem a été reportée au 27 septembre (20h00), avait annoncé la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), et ce suite aux résultats du dernier test médical du Covid-19 auquel ont été soumises les composantes du Rapide Oued Zem et qui ont révélé la contamination de huit de ses joueurs.



Deux autres matches en retard comptant pour la 22ème journée ont été disputés mardi dernier. Il y a lieu de signaler en premier la victoire de l’IRT en déplacement aux dépens de l’OCK par 1-0. Il s’agit là de la deuxième victoire consécutive à l’extérieur de l’équipe tangéroise qui avait battu auparavant le Raja (0-1), leader du championnat.



Au terme de la rencontre, l'Olympique de Khouribga stagne à la quatorzième place du classement avec un total de 24 points, suivi par l’IRT qui, malgré la victoire, demeure avant-dernier avec 21 unités.

Quant au Raja de Béni Mellal et au Difaâ d'El Jadida, ils se sont neutralisés (0- 0) à Oued Zem. Au classement, le DHJ occupe la sixième place avec un total de 35 points, tandis que son adversaire du jour est toujours dernier avec 10 unités.