ASFAR-Raja, la course poursuite bat son plein

L’AS FAR, qui recevait au stade municipal de Kénitra, s’est imposée à domicile sur le Maghreb de Fès par 3 buts à 1, dimanche en match de la 26ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Le MAS a ouvert le score sur un penalty transformé par Mouhcine Bouriga (39e). Les Militaires ont renversé la tendance grâce à Zakaria Habti (45+2), Lamine Diakité (79e) et Amine Zouhzouh (86e).

Grâce à ce succès, l’AS FAR consolide sa place de leader avec 64 points, alors que le club fassi est dixième avec 29 unités.



Le Raja de Casablanca s’est imposé également sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra par 2 buts à 1.

Les Verts doivent leur succès aux réalisations d’Adam Ennafati (1er) et de Mohamed Boulacsout (76e), alors que Younes Khoutari (51e) a inscrit l'unique but de la Renaissance de Zemamra.



Suite à cette victoire, le Raja, dauphin, porte son actif à 60 points, à quatre unités du leader, l’AS FAR. La Renaissance de Zemamra est neuvième avec 31 points.