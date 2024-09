ASFAR-RSB à l’affiche de la 4ème journée de la Botola: Début ce week-end du championnat D2

La Botola Pro D1 se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la quatrième journée qui sera rehaussée par le choc des co-leaders, l’ASFAR et la RSB, prévu dimanche au stade municipal de Kénitra à partir de 18 heures.



Samedi, trois rencontres sont au programme, à savoir RCAZ-SCCM (16h00), WAC-DHJ (18h00) et JSS-UTS (20h00).



Outre le match au sommet ASFAR-RSB, la journée de dimanche verra la programmation de trois autres rencontres, à savoir MAT-CODM (16h00), FUS-IRT (18h00) et OCS-Raja (20h0). Sachant que le RCA vient de remercier son coach Rusmir Cviko, et ce après deux défaites consécutives en championnat. L’intérim sera assuré par le tandem Aboucharouan-Jinani

Le bal de la quatrième journée du championnat devait être ouvert vendredi par le match MAS-HUSA.



Quant à la Botola D2, son coup d’envoi sera donné ce week-end. Le programme de cette manche inaugurale se décline comme suit : Samedi : PD-RBM, KAC-OCK et USMO-SCCM; dimanche : CAK-CJBG, KACM-JSM, RCOZ-RAC, USYM-MCO et CAYB-WAF.



A noter que tous ces matches débuteront à 16 heures.