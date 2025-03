AS Monaco : Eliesse Ben Seghir est en train de prendre de plus en plus d'épaisseur en sélection marocaine

Le jeune milieu offensif de l’AS Monaco, Eliesse Ben Sghir, convoqué avec les Lions de l’Atlas pour les deux prochains matches des qualifications africaines au Mondial-2026, est “en train de prendre de plus en plus d’épaisseur” en sélection, écrit son club de Ligue 1.



Bensghir (20 ans), formé à l’Académie du club de la Principauté, a été retenu dans la liste des 26 joueurs dévoilée vendredi par le sélectionneur national Walid Regragui en prévision de la double confrontation à Oujda contre le Niger, le 21 mars, puis la Tanzanie, quatre jours plus tard, comptant pour les éliminatoires du Mondial-2026.



“C’est sans surprise qu’Eliesse Ben Seghir, qui vient tout juste de fêter ses 20 ans au mois de février, a été appelé pour représenter le Maroc lors de cette trêve de mars”, se félicite le club monégasque.



Le Maroc est actuellement en tête de son groupe (E) des éliminatoires africaines avec un total de 9 points. Les Lions de l’Atlas ont pour objectif de consolider leur première place au classement et se rapprocher encore plus de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.



“Et pour cela, ils pourront compter sur le Monégasque, décisif neuf fois en 2024-2025 avec le club de la Principauté, pour les aider dans cette quête du carton plein”, affirme le club, rappelant que son jeune prodige compte déjà un but dans ces qualifications face à la Zambie.