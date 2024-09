AMMC: mise à jour annuelle du programme d’émission de billets de trésorerie de Label’Vie

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé la mise à jour annuelle du dossier d’information relatif au programme d’émission de billets de trésorerie de Label’Vie.



L'AMMC porte à la connaissance du public qu'elle a visé, en date du 24 septembre 2024 sous la référence VI/EM/029/2024, la mise à jour annuelle du dossier d’information relatif au programme d’émission de billets de trésorerie de Label’Vie, indique l’AMMC dans un communiqué.



Le plafond de ce programme d’émission est de 800.000.000 dirhams (DH), la valeur nominale unitaire est 100.000 DH d'une maturité de 10 jours à 12 mois. Pour le taux d’intérêt, il est fixe et déterminé pour chaque émission en fonction des conditions du marché, précise la même source.



Le dossier d’information visé par l’AMMC est constitué du document de référence de Label’Vie, relatif à l’exercice 2023, enregistré par l’AMMC le 24 septembre 2024 sous la référence EN/EM/021/2024 et de la note relative au programme d’émission de billets de trésorerie enregistrée par l’AMMC le 13 décembre 2019, sous la référence EN/EM/016/2019.



Le dossier d’information visé par l’AMMC est tenu à la disposition du public au siège social de Label’Vie et sur son site internet et est disponible sur le site internet de l’AMMC www.ammc.ma.