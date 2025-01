ALTEN Maroc compte augmenter ses capacités opérationnelles de 44 % d'ici trois ans

ALTEN Maroc, filiale du groupe ALTEN, leader mondial de l’ingénierie et de la R&D, a annoncé, mardi, son intention d’augmenter ses capacités opérationnelles de 44 % d’ici trois ans.



"Avec une prévision d’augmentation de ses capacités opérationnelles de 44 % d’ici trois ans, l’entreprise mise sur une montée en puissance dans des secteurs stratégiques tels que l’IT, l’aéronautique et les télécommunications soutenue par une montée en expertise de ses ressources humaines de plus 20%", lit-on dans un communiqué de la compagnie sur le bilan de ses activités en 2024.



ALTEN Maroc, qui dit s’inscrire dans une "dynamique de croissance ambitieuse et structurée" pour les années à venir, fait savoir qu’un nouveau département dédié à l’IT est lancé pour renforcer son offre technologique et répondre aux besoins du marché national et international.



Au plan international, ALTEN Maroc entend franchir une étape clé de son développement international avec l’ouverture d’un centre offshore au Sénégal, visant à atteindre 100 consultants d’ici fin 2025.



Selon la même source, ce centre renforcera la présence du groupe en Afrique, consolidant ainsi la position de la société sur le continent et offrant des opportunités sur des marchés à fort potentiel.



Cette initiative s’inscrit également dans les orientations stratégiques du Maroc visant à nouer et renforcer ses relations économiques et technologiques avec les pays africains, affirmant son rôle de hub régional et de catalyseur de partenariats durables, précise la même source.



S’agissant de la politique RH d’ALTEN Maroc pour 2025 qui s’inscrit dans une dynamique résolument orientée vers le développement et l’engagement des collaborateurs, l’entreprise relève qu’elle diversifie ses formules de formation en enrichissant ses plateformes e-learning avec l’objectif d’atteindre un taux de formation de 70%.



Elle met un accent particulier sur l'acquisition de compétences dans les secteurs stratégiques, l’attraction et la fidélisation des talents, tout en adoptant une approche inclusive et innovante, poursuit le communiqué.



L’organisation place également le bien-être au travail parmi ses priorités, tout en consolidant son image de marque employeur, une démarche visant à soutenir la progression des collaborateurs tout en garantissant un climat de travail favorable et un équilibre vie professionnelle/vie personnelle, détaille la même source.



ALTEN Maroc a également exprimé l’intention de continuer de miser sur l’innovation et la digitalisation pour se positionner comme un acteur incontournable dans la transformation technologique des industries.



Revenant sur le bilan annuel pour 2024, la compagnie souligne que cette année a été marquée par des avancées majeures en innovation technologique, notamment dans le domaine de l’IT, ainsi que par des progrès significatifs en matière de développement humain et de responsabilité sociale.



Dans ce sens, ALTEN Maroc relève avoir consolidé son rôle d’acteur majeur dans le domaine de l’ingénierie et des services technologiques, expliquant qu’avec une équipe de 2.200 collaborateurs - dont 80 % sont ingénieurs - l’entreprise a diversifié ses activités, réparties principalement entre l’ingénierie (36 %), le digital (23 %), le support télécom (19 %) et les systèmes embarqués (16 %).



Dans le cadre de cette diversification, ALTEN Maroc a également élargi ses compétences dans des domaines stratégiques comme le ferroviaire et la fibre optique.



D’après la même source, ces nouveaux axes d’expertise renforcent la capacité de l’entreprise à proposer des solutions technologiques à forte valeur ajoutée, adaptées aux exigences des marchés locaux et internationaux.



Concernant l’innovation qui a été un moteur essentiel de cette dynamique, les projets R&D tels que RO’A et NABD ont permis de repousser les frontières technologiques, principalement dans les domaines de la conduite autonome et des systèmes embarqués connectés, explique le communiqué.



ALTEN Maroc a également intégré l’intelligence artificielle en déployant une équipe dédiée qui a permis de concrétiser des solutions de productivité technologiques, comme la maintenance prédictive et les interfaces homme-machine.



Tout en faisant remarquer que ces avancées technologiques confirment le positionnement de l’entreprise en tant que leader de l’innovation, le communiqué rappelle qu’en 2024, ALTEN Maroc a obtenu la certification ISO 27001, renforçant son engagement en matière de sécurité de l’information.



Déjà conforme à la norme TISAX, l’entreprise souligne qu’elle envisage de reconduire cette certification en 2025 tout en poursuivant les démarches pour l’obtention de la certification ISO 9001 (management de la qualité).



Ces initiatives témoignent de la volonté d’ALTEN Maroc de garantir l’excellence opérationnelle, la sécurité des données et la satisfaction des clients et partenaires.



Sur le plan humain, "ALTEN Academy" a été un levier central dans le développement des compétences, ajoute le document qui note que 60 % des collaborateurs ont suivi en 2024 des formations adaptées à leurs besoins et aux exigences du marché.



Selon la même source, le bien-être des collaborateurs est également resté une priorité, avec neuf événements internes et 68 afterworks organisés en 2024, initiatives qui ont renforcé la convivialité et l’engagement des équipes, atteignant un taux de satisfaction moyen de 88,2 %.



L’entreprise relève qu’elle continue de renforcer ses liens avec le monde académique, faisant savoir que grâce à sa participation à neuf forums de recrutement et à son initiative ALTEN Bridge, elle a noué des partenariats avec dix grandes écoles.



Ces efforts, relève-t-elle, ont abouti à la réalisation de plus de 500 entretiens, permettant l’intégration de plus de 150 stagiaires PFE et 111 alternants, soulignant que pour assurer le succès de ce programme d’alternance, ALTEN Maroc a collaboré étroitement avec le ministère de l’Industrie, le ministère de l’Enseignement supérieur, ainsi que les écoles participantes.



Cette coopération a permis d’adapter les programmes de formation tout en garantissant la flexibilité et la disponibilité des équipes d’ALTEN pour accompagner et former les alternants, ajoute-t-il, estimant que ces collaborations traduisent un engagement durable en faveur du développement des talents locaux et de la jeunesse marocaine.



Fidèle à son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale, ALTEN Maroc a indiqué avoir mené plusieurs initiatives reflétant son ambition d’allier performance économique et impact sociétal.



Parmi ces initiatives figurent le don de 200 ordinateurs à dix établissements scolaires sélectionnés par le ministère de l'Education nationale, l'organisation de journées de dépistage du cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose, et une action sociale à l’occasion de la Journée Internationale des droits de la femme, permettant aux femmes d'Al Haouz de valoriser leur savoir-faire, de renforcer leur autonomie économique et de dynamiser l’activité locale.