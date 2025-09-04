AGO du KACM

Le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM), section football, a tenu samedi à la cité ocre, son Assemblée générale ordinaire (AGO), marquée par l'approbation des rapports moral et financier au titre de la saison sportive 2024/2025. L'ordre du jour de cette AGO, qui se tient après le retour du club en Botola Pro D1, comprenait également l’approbation de la liste des nouveaux membres et la discussion de divers autres points.



Le rapport moral a abordé les principales étapes parcourues par l’équipe durant la saison écoulée en Botola Pro D2, une saison marquée par des résultats positifs grâce à la fédération des efforts et à la mobilisation de toutes les composantes du club, ainsi qu’à un large soutien institutionnel et de son large public. Ledit rapport a aussi souligné que la saison dernière a été un moment exceptionnel dans l’histoire du club, démontrant qu’en dépit de toutes les difficultés, le KACM reste une école de défi, un symbole d'engagement et de dévouement.



Grâce à la solidarité entre tous les membres de l’équipe, du bureau directeur au staff administratif, des joueurs aux membres et supporters, l’objectif du retour en première division a été atteint, précise le rapport moral.



Le président du club, Driss Hanifa, a affirmé que le Kawkab de Marrakech avait réussi à surmonter les difficultés, notamment celles liées aux dettes accumulées par le club au cours des dernières années, grâce à la fédération des efforts des membres et au soutien de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP).



Il a insisté sur l'importance de bâtir une nouvelle ère pour ce club historique, ainsi que sur le soutien de l'équipe pour atteindre des résultats positifs durant la saison sportive 2025-2026.



Cette AGO s'est déroulée en présence notamment du président de la LNFP, des représentants du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, de la Ligue régionale de football Marrakech-Safi, ainsi que de la présidente du Conseil communal de Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri, qui a été nommée à cette occasion, présidente d’honneur du club du KACM de football.