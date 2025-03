AGE de la CAF/ Fouzi Lekjaa : Le vote consacre la forte présence du Maroc en Afrique

Les élections qui ont eu lieu, mercredi au Caire, dans le cadre de la 14e Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la Confédération africaine de football (CAF), ont consacré la forte présence du Maroc en Afrique et la notoriété dont jouit le Royaume dans le continent, a indiqué le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.



"Aujourd’hui, la forte présence du Maroc au sein du continent africain a été réaffirmée et le vote a traduit la place de chaque pays en Afrique", a affirmé à la presse M. Lekjaa, suite à sa réélection haut la main (49 voix sur 52), pour un deuxième mandat, en tête des représentants de la CAF au sein du Conseil de la FIFA.



Le président de la FRMF a devancé l’Egyptien Hani Abou Rida, le Nigérien Djibrilla Hima Hamidou, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Djiboutien Souleiman Waberi. La Comorienne Kanizat Ibrahim a obtenu, elle, le siège destiné aux candidates féminines.

M. Lekjaa a également été réélu membre du Comité exécutif de la CAF pour un troisième mandat (2025-2029).



Cette AGE a un caractère particulier, dans la mesure où elle se tient quatre années après la dernière Assemblée élective qui a eu lieu à Rabat, a souligné M. Lekjaa, ajoutant qu'elle intervient alors que le Royaume avance à pas sûrs pour renforcer la coopération à l'échelle africaine, grâce à la vision Royale proactive, qui a consacré la place du Maroc au sein du continent.



Cette assemblée a été également l’occasion de mettre en évidence le développement du football marocain depuis 2015 au niveau de l’Afrique, en harmonie avec la politique sage et éclairée de SM le Roi, a relevé le président de la FRMF.



C’était également une opportunité pour réitérer le soutien au Maroc, à quelques mois de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations et alors que le Royaume se prépare à l’organisation du Mondial-2030, a indiqué M. Lekjaa.



Tout le continent soutiendra le Maroc lors des prochaines échéances internationales qu’il organisera, ce qui illustre les liens profonds du Royaume avec ses frères africains, a-t-il affirmé.

Cette AGE a été, par ailleurs, marquée par la réélection de M. Patrice Motsepe à la tête de la CAF pour un deuxième mandat.