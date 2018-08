AG des plus ordinaires du WAC : Naciri rempile à la présidence

Le WAC, section football, a tenu mercredi à Casablanca, les travaux de son assemblée générale ordinaire qui s’est transformée par la suite en AG extraordinaire.

Une assemblée qui a duré le temps d’un match de football, 90 minutes, au cours de laquelle il a été procédé après examen à l’adoption des rapports moral et financier. Bien entendu, le rapport moral se voulait des plus flatteurs avec deux titres continentaux à la clé, Ligue des champions et Super Coupe d’Afrique, en plus d’une place de dauphin au championnat local.

Quant au rapport financier, il enregistre un excédent de l’ordre de 7 millions de dirhams, sachant que le club a dépensé au titre de la saison sportive 2017-2018 un montant de 114 millions de dirhams contre une recette de 107 millions de dirhams.

Pour ce qui est de l’AGE, et en l’absence de candidat à la présidence, le président sortant Saïd Naciri a rempilé pour un nouveau mandat de 4 ans. Celui-ci, élu à l’unanimité, a déclaré qu’il tâchera avec son bureau de mener le WAC vers d’autres titres, précisant que la réalisation de cet objectif est conditionnée par la conjugaison des efforts de toute la famille wydadie.

M.B