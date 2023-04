AG de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, le 25 avril à Casablanca

La Fondation Mohammed VI des champions sportifs tiendra son assemblée générale le 25 avril à Casablanca.



Dans un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration tenue mardi, la Fondation indique que cette assemblée générale, initialement prévue le 11 avril, a été reportée au 25 du même mois (à 17h00).



Dans le même sens, le communiqué annonce la candidature de Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale du Préscolaire et des Sports, à la présidence de la Fondation.

"Il s’agit là d’une très bonne nouvelle, du fait de la grande qualité du candidat, homme d’Etat qui jouit d’une grande réputation", a indiqué à ce propos Moncef Belkhayat, président de la Fondation, lors du conseil d’administration.



Cité par le communiqué, M. Belkhayat a déclaré qu’à travers cette candidature, la pérennité de la Fondation est garantie, et qu’il est "heureux pour les adhérents, et pour la stature que la Fondation va avoir à l’avenir".



En outre, M. Belkhayat a énuméré les avancées remarquables de la Fondation en termes de prestations sociales réalisées au profit de ses membres champions durant 11 années.

En effet, souligne le communiqué, la fondation a accompli quotidiennement des actions à forte prédominance sociale en venant en aide aux anciens champions sportifs marocains se trouvant en situation sociale modeste.



Il s’agit, notamment, de plus de 1.080 membres issus de 32 disciplines sportives et de plus de 3.215 bénéficiaires d’une couverture maladie (les membres et leurs familles), du financement de 26 formations sportives diplômantes et de huit délégations aux Lieux Saints grâce à la Sollicitude Royale (130 champions), précise le communiqué.



La même source évoque également, dans ce sens, les aides sociales directes au profit de 521 personnes, dont un soutien à la scolarité pour 319 personnes, des aides au logement pour 150 personnes, des bons alimentaires pour 12 membres et des prises en charge directes de soins de santé (hors assurance de base) pour 40 personnes.



En clôture de la réunion, l’ensemble des membres du conseil d'administration ont tenu à remercier chaleureusement Moncef Belkhayat pour "l’excellent travail" accompli lors des 3 mandats passés à la tête de la Fondation, conclut-on.