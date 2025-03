AG de la FRMH

La Fédération Royale marocaine de handball (FRMH) a tenu, samedi à Casablanca, ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire au titre de la saison 2024.



Tenue en présence de 104 sur 139 membres représentant les clubs et les ligues, l’assemblée générale ordinaire a été consacrée à l’examen et à l’approbation des rapports moral et financier.



Le rapport moral a, notamment, abordé les efforts consentis pour le développement des compétitions nationales, la qualification des cadres techniques et la modernisation de la gestion administrative, ainsi que le rendement des sélections nationales dans les compétitions continentales et internationales.

Le rapport financier détaille la situation budgétaire de la Fédération en termes de recettes et de charges.



L’assemblée générale extraordinaire a été consacrée à l’examen et à l’approbation des amendements des statuts de la Fédération, sur propositions des clubs et associations et des ligues régionales.



Intervenant à cette occasion, le président de la FRMH a mis en avant les résultats importants réalisés sur le plan sportif, ainsi qu’en matière d’organisation de compétitions continentales, saluant l’approche participative qui a marqué l’amendement des statuts et règlements de la Fédération.



Ces assemblées se sont déroulées en présence des représentants du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et du Sport et du Comité national olympique marocain.