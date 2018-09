AG de la FRMF

L’assemblée générale de la Fédération Royale marocaine de football est prévue ce samedi à 17h00 au Centre international de conférences Mohammed VI à Skhirat.

A cet effet, les membres du Comité directeur de la FRMF avaient tenu, mercredi dernier, une réunion où ils ont poursuivi la discussion de l'unique point à l'ordre du jour à savoir les rapports moral et financier qui seront présentés lors de l'Assemblée générale.

Les membres du Comité directeur ont ensuite débattu et approuvé le rapport moral et financier de la prochaine Assemblée.