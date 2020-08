A la veille de son match contre le leader

Au moment le plus crucial de la saison, personne n’aurait parié sur un tel rebondissement. Et pourtant, le Moghreb association sportive de Fès accueillera le leader du championnat, le Chabab Mohammedia ce dimanche, après avoir viré son entraîneur, Mounir Jaouani. L’ex-technicien de la Renaissance sportive de Berkane a été démis de ses fonctions au même titre que son assistant Adil Serraj. D’après un communiqué émanant de la direction du MAS, ce serait plutôt une résiliation à l’amiable. Mais là on joue sur les mots plus qu’autre chose.

Si les dirigeants de l’un des plus anciens clubs marocains, fondé en 1946, n’ont pas précisé les causes derrière cette séparation, les derniers résultats n’y sont certainement pas étrangers. En récoltant trois petits points lors des quatre dernières journées, le MAS (40 pts) a été relégué de la première à la dernière marche du podium, à quatre unités de son adversaire de dimanche et à deux de la Jeunesse Sportive Salmie (2ème). Mais il serait tout de même injuste de mettre cette mauvaise passe sur le dos de Mounir Jaouani.

Arrivé en décembre dernier dans la capitale spirituelle du pays, le coach de 52 ans, natif d’Oujda a été l’un des grands artisans du renouveau fassi. L’ex-international juniors (2 sélections), joueur d’un seul club, le KAC de Kénitra (550 matchs), a relancé une équipe aux abois depuis plusieurs années. Le MAS, ce n’est pas uniquement quatre Championnats du Maroc et autant de Coupes du Trône, ou encore une Coupe de la Confédération et une Supercoupe de la CAF, le MAS, c’est aussi une descente aux enfers qui a mené ce club emblématique à l’étage inférieur où il végète depuis plusieurs saisons déjà. Et alors que les rêves d’accession sont enfin permis pour la première fois depuis bien longtemps, le coach est viré sans ménagement, alors qu’il n’y est pas pour grand-chose dans les accrocs récents.

En effet, excepté le retrait de deux points infligé par la FRMF, parce qu’un joueur suspendu avait été aligné, difficile d’imputer au coach la responsabilité des nombreux cas Covid+ recensés au sein du club et par vagues, ce qui a totalement chamboulé la préparation du groupe et perturbé les entraînements. Situation qui a d’ailleurs donné lieu à des reports en rafale. Bref, ce n’est pas vraiment l’idéal pour la mission commando qui lui a été attribuée à son arrivée, à savoir retrouver l’élite en fin de saison. Même si les résultats entre-temps n’ont pas été infamants. Certes il y a la dernière défaite contre le Chabab Atlas Khénifra (2-1), mais avant, les Fassis ont enchaîné trois malheureux nuls où ils ont eu des occasions de l’emporter mais ont péché dans la finition.

A moins qu’il y ait eu une fracture entre le staff et les joueurs, les limogeages de Jaouani et Serraj sont somme toute incompréhensibles. D’autant qu’en cas de victoire dimanche, les Fassis auraient pu revenir à un petit point du leader. Sans oublier que la crise sanitaire les a stoppés dans leur élan, eux qui étaient leaders avant la suspension du championnat. En tout cas, si les dirigeants du MAS avaient envie de se saborder, ils n’auraient pas mieux fait. A moins qu’ils lorgnent une destinée à l’image de celle de la Renaissance de Zemamra, qui avait écarté son entraîneur Réda Hakam, leader de D2. Malgré cela, Zemamra a été promue en fin de saison.