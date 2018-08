A l’assemblée du KACM, le flou demeure maître de la situation

Reportée une première fois pour absence de quorum, l’Assemblée générale ordinaire du KACM, section football, s’est tenue mardi soir à la salle des réunions du Grand stade de Marrakech, avec comme ordre du jour, la lecture et la discussion des rapports moral et financier.

Les deux lectures ont été faites par le président du club Mouhcine Marbouh, ce qui a soulevé des interrogations, avant que les adhérents n’approuvent les deux rapports à l’unanimité.

En ce qui concerne le rapport moral, le président Marbouh a parlé de la période de concentration qui a précédé le début de l’exercice sous la houlette de Mariana et Aâtifi, des résultats enregistrés et des circonstances qui ont permis à l’équipe d’échapper à la relégation, sans oublier d’évoquer le limogeage de l’entraîneur Mariana et de son adjoint et la nomination de Faouzi Jamal à la tête du staff technique. Il a, par la suite, fait un exposé à propos de l’équipe espoirs et des différentes catégories de jeunes, avant de rappeler l’élimination de l’équipe au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Trône.

Pour ce qui est du rapport financier, le président a souligné que le déficit du club s’élève à 23.279.108,05 dirhams, mettant en avant les sommes que le club doit à certains membres du comité.

Après approbation des deux rapports, Mouhcine Marbouh a déclaré l’ouverture de l’assemblée générale extraordinaire lors de laquelle les adhérents devaient se prononcer sur l’affiliation de la section football à la grande famille du KACM en tant qu’association pluridisciplinaire ou en tant qu’association autonome. Il était aussi question lors de cette AGE d’être en conformité avec la loi 30.09 comme stipulé par le ministère de tutelle.

Au terme des discussions et des tractations, les adhérents ont fini par opter pour l’association pluridisciplinaire.