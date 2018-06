A entame ratée, Mondial compromis

Pour une entame manquée, ç’en est bien une. Le Onze national a été défait, vendredi à Saint-Pétersbourg, par son homologue iranien sur le score de 1 à 0, et ce pour le compte de la première journée de la phase de poules (groupe B) du Mondial 2018 en Russie.

Une défaite qui devra, sans aucun doute , rester en travers de la gorge de l’équipe marocaine qui fondait de grands espoirs sur ce match inaugural. Les partenaires du capitaine Mehdi Benatia ont abordé les débats de cette confrontation pied au plancher, parvenant à porter sur des actions savamment orchestrées le danger dans le camp adverse. Sauf que le résultat escompté n’a pas suivi pour que le first half se solde sur un nul blanc qui arrangeait beaucoup plus la formation iranienne.

Au cours de la seconde période, les Iraniens ont subi le jeu durant le premier quart d’heure avant de se ressaisir en procédant par des contres rappelant à l’ordre l’arrière-garde marocaine. Au fil des minutes, les protégés de Carlos Quiros ont commencé à gagner en confiance au moment où les poulains de Hervé Renard peinaient à trouver des solutions, d’autant plus que les changements effectués n’ont pas permis à l’équipe nationale de redresser la barre en vue d’aller de l’avant. Loin de là, lesdits changements s’étaient avérés fatals, puisque les deux infortunés Soufiane Amrabet et Aziz Bouhaddouz ont été derrière le but qui a crucifié l’EN aux ultimes souffles de la partie.

Défaite d’entrée que l’on espère n’affectera pas outre mesure le groupe appelé à se ressaisir et à préparer sa seconde sortie face au Portugal qui reste sur un match nul (3-3) devant l’Espagne.

A ce propos, le sélectionneur national Hervé Renard, critiqué pour son coaching, a fait savoir dans une déclaration rapportée par la MAP que “l’équipe s’est crucifiée. C’est de notre faute et c’est ma responsabilité. Il faut se préparer pour les prochains matches et, quel que soit l’adversaire, il reste toujours de l’espoir”.

L’équipe nationale a regagné samedi son camp de base à Vorenej sachant, comme précité, que son second match est prévu mercredi prochain à partir de 13 heures contre le Onze portugais au stade Loujniki de Moscou.