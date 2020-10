A cause de sa consommation de drogue, Drew Barrymore a été blacklistée par Hollywood

Mariah Carey a dû abandonner son projet de groupe de rock alternatif quand sa maison de disques a tenté d’étouffer le projet. Au cours du week-end (26-27 sept. 20), la chanteuse a enthousiasmé ses fans en publiant un extrait de son autobiographie, The Meaning of Mariah Carey, dans lequel elle révèle qu’elle a discrètement contribué à chaque titre original d’un album de 1995, intitulé Someone’s Ugly Daughter, d’un groupe du nom de Chick. La star a partagé les paroles d’une chanson intitulée Hermit, dans laquelle sa voix se mêle à celle de son amie Clarissa Dane Davidson, et elle a annoncé à ses fans qu’elle se lançait dans une «quête pour dénicher la version de cet album avec ma voix principale. Je ne m’arrêterai pas tant que nous ne l’aurons pas trouvée». En parlant avec Stephen Colbert dans l’émission The Late Show ce lundi (28 sept. 20), l’interprète de Hero a de nouveau évoqué l’album, expliquant qu’elle avait fait le disque « pour rire... parce que c’était un genre très populaire à l’époque, et je me disais ‘’Eh bien, j’ai un groupe au complet, faisons quelque chose et je vais juste écrire des bêtises et les chanter”». Même si sa maison de disques n’a pas été très impressionnée par le résultat, elle a pu terminer l’enregistrement avec l’aide de Clarissa Dane Davidson, qui a enregistré ses voix par-dessus celles de Mariah Carey, et la chanteuse avait ensuite prévu de jouer dans un clip de Chick. Malheureusement, elle n’a jamais pu aller jusqu’au bout. «Ça a été étouffé par certaines personnes du label, alors j’ai dû en quelque sorte abandonner le projet. Mais je suis assez heureuse que, pour le moment, les fans l’entendent vraiment. C’est moi qui prends un accent, qui imite quelqu’un que j’ai créé et qui n’existe pas vraiment», a expliqué Mariah Carey