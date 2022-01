A Marrakech, l'opération de vaccination anti-Covid se poursuit dans des conditions favorables

La campagne nationale de vaccination contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles favorables au niveau de la préfecture de Marrakech, marquées notamment par un engouement remarquable pour recevoir la troisième dose.



Ainsi, le Centre de santé urbain niveau II de Massira I relevant de la Délégation préfectorale de la santé de Marrakech connaît une importante affluence des catégories ciblées par cette opération de grande envergure, sous la supervision d'un personnel médical et infirmier spécialisé, et dans le respect le plus strict des mesures préventives contre la Covid-19.



La Délégation préfectorale de la santé de Marrakech a pris toutes les mesures organisationnelles afin de garantir le bon déroulement de cette opération nationale, en plus du déploiement des ressources humaines et logistiques nécessaires dans les différents centres de vaccination. "Nous recevons un afflux important des catégories ciblées, notamment les personnes concernées par la troisième dose", a indiqué Mohamed Kissi, médecin chef du Service du réseau des établissements de santé (SRES) de la Délégation préfectorale de santé de Marrakech, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d'information en continu de la MAP.



Faisant savoir que l’opération de vaccination se déroule dans des conditions organisationnelles et sanitaires favorables, il a rappelé que la durée entre la deuxième et la troisième doses est désormais de quatre mois au lieu de six mois et les citoyens peuvent se rendre dans n’importe quel centre de vaccination proche de leur lieu de résidence sans problème d’adresse.



M. Kissi a, par ailleurs, appelé les citoyens à adhérer à la campagne de vaccination de la 3ème dose contre la Covid-19, tout en continuant à respecter les mesures préventives, notamment le port du masque et la distanciation physique.



Pour sa part, Mohamed Ait Bennais, un jeune qui a reçu sa troisième dose, s’est félicité des conditions organisationnelles au niveau du centre de santé urbain niveau II de Massira I, ainsi que de l'attention qui lui a été accordée au cours des différentes étapes de l'opération de vaccination, appelant les citoyens ciblés à s’inscrire pleinement dans cette campagne.



Au niveau de la préfecture de Marrakech, cette campagne concerne 1.162.790 personnes qui seront vaccinées dans les différents centres de vaccination fixes et mobiles.



1.041.962 personnes ont reçu la première dose (89,62% de réalisation) et 989.656 personnes ont reçu la deuxième dose (85,11%). Quant à la troisième dose, 325.059 personnes sont ciblées, alors que 118.150 personnes ont déjà reçu cette dose.