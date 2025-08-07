A Lyon, Louis-Jean architecte d'un vestiaire redessiné

Malgré les contraintes imposées par la DNCG, le directeur sportif de Lyon Matthieu Louis-Jean, libéré de l'influence de John Textor, pilote le remodelage de l'effectif sans excès financier, avec en ligne de mire une qualification européenne indispensable au modèle économique du club.



"Avec le sixième ou septième budget du championnat, l'objectif est de faire mieux que la saison dernière (6e), même si nous avons perdu Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Thiago Almada, des talents offensifs incroyables. Nous compenserons avec une équipe plus collective", affirme le dirigeant de 49 ans, arrivé à l'OL en juin 2023 comme directeur de la cellule de recrutement.



Ancien défenseur du Havre (1993-1999), promu directeur sportif en novembre 2024 en remplacement de David Friio, limogé, Matthieu Louis-Jean a ensuite fait carrière en Angleterre à Nottingham Forest (1999-2005) avant d'en devenir recruteur puis de collaborer avec Brighton, West Bromwich Albion, Bristol, Liverpool, Manchester United, Nice, puis Marseille.



Louis-Jean met désormais son large réseau international au service de l'OL pour travailler autrement, sans la tutelle de l'ancien président John Textor, qui avait parfois recruté des joueurs à des prix très supérieurs à leur valeur marchande, et sans rapport avec leurs performances.



Le dirigeant américain, qui demeure actionnaire majoritaire de la holding Eagle Football, a été remplacé au poste de président de l'OL par sa compatriote Michele Kang fin juin, sous la pression de la DNCG mais aussi celle des prêteurs de la maison-mère, le fond d'investissement Arès en particulier.



"Les transferts hors de prix à l'OL, c'est fini pour un petit moment. Les joueurs confirmés coûtent plus cher. Il faut recruter différemment, prendre plus de risques, être créatifs pour trouver des joueurs à fort potentiel tout cela en respectant le projet sportif bien défini de notre entraîneur Paulo Fonseca. Le prêt peut aussi faire partie de notre stratégie", a confié Louis-Jean à l'AFP.



"Il faut baisser la masse salariale, opérer quelques cessions et dans le troisième temps, recruter", poursuit-il, insistant "sur le travail d'équipe qu'il anime" en relation avec Michael Gerlinger, nouveau directeur général, et Benjamin Charrier (ex Marseille et Clermont), responsable de la cellule recrutement, et bien sûr Fonseca.



La cellule a été renforcée récemment par un scout portugais pour prospecter le marché ibérique après que le club a beaucoup travaillé sur la Belgique et les Pays-Bas.

"Espagne ou Portugal sont des marchés avec des profils intéressants pour notre championnat et le style de jeu de l'entraîneur", estime-t-il.



Ainsi, l'attaquant portugais Afonso Moreira et le défenseur néerlandais Ruben Kluivert de Casa Pia (1re div. portugaise) ont rejoint Lyon, après un travail d'observation de plusieurs mois.



Le milieu international espoirs anglais Tyler Morton (Liverpool, 20 ans) ou le meneur de jeu tchèque Pavel Sulc (Viktoria Plzen, 24 ans) complètent aussi ce recrutement pour des transferts de 10 millions d'euros et 7,5 millions d'euros.



Lyon va encore mettre à profit le mois d'août pour remplacer le gardien brésilien Lucas Perri, parti à Leeds, et renforcer sa ligne d'attaque. La plupart des défenseurs et des milieux titulaires sont encore là.



"Et au contraire de ce qui est souvent avancé, il y a toujours des talents à l'Académie, qui reste au centre du projet sportif. Trois ou quatre ont un bel avenir à l'OL", assure Louis-Jean. Le milieu Khalis Merah (18 ans) paraît ainsi très prometteur.



Historiquement, selon les époques, les jeunes du centre de formation lyonnais ont souvent profité des périodes de vaches maigres du club rhodanien pour se faire une place au soleil.