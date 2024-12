A Lisbonne comme à Madrid, la soi-disant solidarité avec le prétendu peuple sahraoui tombe à l'eau: L'EUCOCO et sa cause à la noix de coco

La tenue de la 48e conférence de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le soi-disant peuple sahraoui (EUCOCO) à Lisbonne sonne le glas du polisario qui perd de plus belle du terrain en Europe.



Un grand conflit intergénérationnel



« Après la réunion de Tolède en Espagne, qui a fait chou blanc et atteste de la faillite de la stratégie politique du polisario sur le continent européen, cette conférence s'est tenue deux semaines seulement après l'échec des manifestations du 16 novembre dans la capitale espagnole, Madrid, où la réunion annuelle la plus importante a révélé des scissions au sein de la direction du polisario en Espagne et au sein de son secrétariat général », a affirmé Machij El Karkri, membre du Bureau politique de l’USFP, dans une tribune publiée par notre alter ego, Al Ittihad Ichtiraki.



Selon lui, Madrid a abrité simultanément, le 16 novembre 2024, deux manifestations sur le Sahara. La première a été organisée par des associations traditionnelles de gauche comme le CEAS-Sahara et la FEMAS, et n'a pas dépassé quelques poignées de manifestants, qui ont ressassé des sujets classiques, comme l'opposition à l'Accord de Madrid de 1975 et le retour au référendum enterré une fois pour toutes par l’ONU.



La deuxième manifestation a eu lieu dans l’avenue Fezzaz, où se trouve le siège du PSOE. Et comme dans la première, peu de personnes y ont pris part, dont la plupart sont des jeunes mécontents des positions des responsables séparatistes à Madrid.



«Ces deux manifestations reflètent les divisions au sein du front séparatiste et les défis et difficultés auxquels il est confronté pour mobiliser le soutien populaire européen », a souligné Machij El Karkri. Et d’ajouter: « Elles reflètent également un grand conflit intergénérationnel et d’intérêts au sein du polisario, et montrent le mécontentement des jeunes de l'échec et de la corruption de sa direction ».