9ème édition du programme de formation musicale, El Akademia masterclass

Concours



Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé l'ouverture des candidatures de la 5e édition du concours de court-métrage, sous le thème "La Marche Verte, vue par les jeunes créateurs de l’image".

Ce concours, organisé en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la Marche Verte, indique un communiqué du CMM.

Cette manifestation cible la catégorie des jeunes réalisateurs amateurs et créateurs de l’image et de contenu vidéo âgés de 35 ans maximum. Elle vise à mettre la lumière sur cette épopée nationale ayant marqué l'histoire du Royaume à travers des illustrations via des images d’archives, de fiction ou encore d'animation.

Les candidatures doivent être déposées au CCM ou envoyées à l’adresse électronique "filmcourtmarcheverte@ccm.ma" avant le 15 septembre 2025.

Pour plus d'informations sur le règlement du concours ou sur la fiche d’inscription, les organisateurs invitent les intéressés à consulter le site web du Centre cinématographique marocain (www.ccm.ma).



Hommage



La 36ᵉ édition des Journées cinématographiques de Carthage, prévue du 13 au 20 décembre, rendra un hommage posthume au grand musicien libanais, Ziad Rahbani, décédé récemment.

Cet hommage dans le cadre d'une manifestation cinématographique s'explique par les liens qu'entretenait le défunt artiste avec des figures de la nouvelle génération du 7e art arabe aussi bien en tant qu’acteur que compositeur, dont Farouk Beloufa, Randa Chahal, Kasim Hawal et Maroun Bagdadi, indique la direction du festival dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook.

Le festival mettra ainsi à l’honneur la carrière artistique de Ziad Rahbani à travers la projection d’une sélection de films auxquels il a contribué et la diffusion de séquences spéciales retraçant son parcours.

Ziad Rahbani, fils de la diva Fairouz, dernière légende vivante de la chanson arabe, est décédé le 26 juillet dernier à l’âge de 69 ans, marquant de son empreinte les scènes artistiques libanaise et arabe, tant par ses compositions musicales que par son expérience théâtrale remarquable.

