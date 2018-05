La 9ème édition du Maroc Historic Rally aura lieu du 17 au 23 juin prochain, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, annoncent les organisateurs. Initiée par un passionné des sports mécaniques et un amoureux inconditionnel du Maroc, Yves Loubet, cette 9ème édition du Maroc Historic Rally, placée pour la 7ème année consécutive sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réunira une cinquantaine d’équipages, qui, au volant de leurs voitures de course d’époque, vont sillonner les plus belles pistes du Maroc, sur les traces du légendaire Rallye du Maroc, précise-t-on de même source.

Ainsi, Porsche 911, Alpine Renault, ou autre Lancia Stratos vont nous faire revivre l’épopée de l’une des plus anciennes épreuves automobiles du monde, ajoutent les organisateurs.

Cette année encore, les pilotes et les voitures seront à nouveau mis à rude épreuve tout au long de ce parcours qui les emmènera de Rabat à Marrakech en passant par Ifrane, Bin El Ouidane, le Lac Massira, Benguerir et les régions d’Essaouira. La première étape qui partira lundi 18 juin de Rabat sera aussi l’occasion, à travers ses quatre spéciales particulièrement relevées dans le massif du Khatouat, de rendre hommage à Paul-Emile Descamps, vainqueur du Maroc Historic Rally en 1985 et décédé en 2017. La 9ème édition sera également l’occasion pour les participants de célébrer l’histoire et le patrimoine immatériel du Maroc. Une cinquantaine de voitures ayant écrit les plus belles pages du sport automobile entre 1962 et 1986 devraient ainsi y participer.