9ème Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan : Le Maroc termine en haut du podium

Le Maroc a occupé à la première place du tableau des médailles de la 9ème édition du Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan, disputée du 24 au 26 avril au Grand stade de Marrakech.



Avec un total de 36 médailles (10 en or, 14 en argent et 12 en bronze), le Maroc a devancé le Kenya (26 médailles, dont 7 en or, 9 en argent et 10 en bronze) et l’Arabie Saoudite (14 médailles: 7 en or, 6 en argent et une en bronze).



Inscrit au calendrier de la Série du Grand Prix 2025 de World Para Athletics (WPA), ce rendez-vous sportif international a été marqué cette année par deux records du monde, battus respectivement par l’Italien Carlo Fabio Marcello Calcagni dans l’épreuve du 100m-T72, avec un chrono de 14s92, et le Grec Stamatiadis Achileas dans le 100m-T43, avec un temps de 17s00.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni, a souligné que la place du Maroc ne cesse de s’affirmer dans le paysage sportif mondial, en général, et dans le handisport et paralympique, en particulier, tant en termes de performances sportives qu'en matière d’organisation, exprimant sa fierté de voir le Royaume terminer en haut du podium lors de ce meeting international, d’autant plus que cette édition a rassemblé des champions marocains et internationaux de renom.



De son côté, la championne marocaine Norelhouda El Kaoui, double médaillée en lancer du javelot (F55) et lancer du poids (F55), lors de cette édition, a indiqué que l’équipe marocaine s’était parfaitement préparée pour ce meeting, marqué par une forte concurrence, faisant part de son souhait de voir les athlètes marocains briller lors des prochains Championnats du monde de para-athlétisme, prévus du 27 septembre au 5 octobre prochains en Inde.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive, organisée par la FRMSPSH, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, sous l’égide de World Para Athletics, a connu la participation de 350 athlètes issus de plus de 50 pays, qui se sont affrontés dans 110 épreuves, toutes catégories confondues (handicap moteur, intellectuel et visuel).



En marge des compétitions, plusieurs activités parallèles ont été programmées, notamment une session de formation dans la classification médicale, un atelier portant sur les moyens à même d'élargir la base des pratiquants du sport parmi les élèves en situation de handicap, une formation pour le renforcement des capacités des arbitres ainsi qu’une rencontre de communication avec les associations et clubs affiliés à la FRMSPSH, axée notamment sur les thématiques de la classification médicale et la promotion du sport au profit des personnes en situation de handicap au niveau régional.