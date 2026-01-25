Première édition du Forum national du zajal de Fès

La première édition du Forum national du zajal se tiendra les 30 et 31 janvier au Centre culturel Iklyle Fès, à l’initiative du Forum Jawahir Fès pour la poésie, le développement et le patrimoine, sous le thème "Le zajal et le patrimoine au cœur de la ville de Fès".

Organisé sur deux jours en partenariat avec le Centre culturel Iklyle Fès, ce rendez-vous culturel ambitionne de mettre en lumière la richesse, la diversité et les spécificités du patrimoine populaire marocain, à travers des rencontres intellectuelles et des activités artistiques consacrées au zajal, poésie déclamée en darija, et aux expressions du patrimoine immatériel.

Dans ce cadre, une rencontre intellectuelle réunira, le 30 janvier, des chercheurs en patrimoine autour de la thématique de la diversité et de la pluralité du legs populaire marocain, indique un communiqué des organisateurs.

Cette rencontre sera également ponctuée par plusieurs exposés s’inscrivant dans le même axe, mettant en lumière les différentes facettes du patrimoine populaire marocain et leur inscription dans la création poétique du zajal.

Parallèlement à cette rencontre intellectuelle, le programme prévoit une séquence artistique à travers une prestation musicale, en résonance avec les thématiques culturelles et patrimoniales abordées lors du forum, précise la même source.

Le programme se poursuivra le 31 janvier, avec l’organisation de plusieurs activités culturelles, notamment une séance dédiée à la présentation et à la signature de recueils de zajal par les poètes Ghizlane Charfi et Abdelouahed El Harrouchi.

Cette rencontre réunira des zjalistes issus de différentes villes du Royaume, offrant un espace d’échange et de partage autour de la poésie populaire et de ses expressions contemporaines.

