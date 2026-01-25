La Semaine culturelle marocaine fait escale dans l'État de Tabasco au Mexique

La deuxième édition de la Semaine culturelle marocaine, lancée vendredi dernier dans la capitale Mexico, fait escale à Villahermosa, capitale de l’Etat de Tabasco (sud-est), avec un riche programme d’activités culturelles et artistiques.



Cette manifestation culturelle s’est ainsi poursuivie avec une soirée organisée à Villahermosa, à laquelle ont pris part le gouverneur de l’Etat de Tabasco, le maire de la ville et plusieurs personnalités des milieux culturel, artistique et politique.



La soirée a été ponctuée par un défilé de caftans marocains, des performances du groupe "Aabidat Rma" et d'un ensemble local de musique Mariachi, ainsi que des expositions mettant en valeur l’originalité de la culture marocaine, notamment dans les domaines des arts culinaires, de l’artisanat et du zellige marocain.



Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a souligné que l’organisation de cette manifestation culturelle reflète la volonté du Royaume de partager sa richesse civilisationnelle et sa diversité culturelle avec le peuple mexicain, tout en mettant en lumière les profondes valeurs communes, notamment l’hospitalité, la richesse des traditions et l’ouverture sur le monde.



La Semaine culturelle du Maroc au Mexique constitue un moment de rencontre, de découverte et de célébration partagée, a dit l'ambassadeur, ajoutant que le Maroc entend, à travers cet événement, "apporter une part de son âme à la ville de Villahermosa".



Il a par ailleurs invité les participants à visiter le Royaume afin de découvrir davantage la richesse de son patrimoine culturel, son sens de l’hospitalité et la diversité de sa civilisation.



De son côté, le gouverneur de l’Etat de Tabasco, Javier May Rodríguez, a souligné l’importance de ce type d’événements pour jeter des ponts de communication et de rapprochement entre les peuples mexicain et marocain, et pour mettre en avant les similitudes culturelles entre les deux pays, appelant à valoriser ce patrimoine humain commun afin de renforcer les liens entre les deux nations.



Pour sa part, le président de la Chambre de l’artisanat de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami, a affirmé que l’artisanat constitue un levier essentiel du dialogue interculturel, soulignant son rôle dans la consolidation d’une coopération culturelle durable entre le Maroc et le Mexique.



Pour M. Zemzami, cet événement offre l’occasion idoine de mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel marocain et la créativité des artisans, qu’il a qualifiés de “véritables gardiens du savoir-faire transmis de génération en génération et acteurs essentiels du développement économique et social”.



La Semaine culturelle marocaine fera escale, lors de sa dernière étape, dans l’Etat de Sonora (nord-ouest), où le Maroc participera en tant qu’invité d’honneur au Festival Alonso Ortiz Tirado, l’un des principaux rendez-vous culturels et artistiques du Mexique, à travers l’organisation d’animations artistiques et culturelles mettant en avant la particularité de la culture marocaine dans les domaines de la musique, des arts culinaires, de l’artisanat et des costumes traditionnels.



La Semaine culturelle marocaine au Mexique est organisée jusqu’au 31 janvier par l’ambassade du Maroc à Mexico, en collaboration avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, et la Chambre de l’artisanat de la région de Rabat-Salé-Kénitra.