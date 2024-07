53ème FNAP: Une parade haute en couleur pour ouvrir le bal

Une parade haute en couleur a été organisée, jeudi à Marrakech, en prélude à l'ouverture de la 53ème édition du Festival national des arts populaires (FNAP), un événement artistique et culturel placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Cette grande parade a ainsi rassemblé les troupes marocaines et étrangères participantes au festival, qui ont sillonné les principales artères de la cité ocre en partant du Parc Harti (Place 16 novembre), puis l’Avenue Mohammed V, l’Avenue Moulay El Hassan et le Boulevard Mohammed VI, avant de rejoindre le Théâtre Royal, le site officiel qui abritera le spectacle principal de cette manifestation culturelle d'envergure, initiée par l'Association le Grand Atlas.

Moment incontournable de ce festival, cette parade a transformé les principales artères de la Cité des Sept Saints en une messe géante de la musique.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival et président de l'Association le Grand Atlas, Mohamed Knidiri, a souligné que cette édition connaît la participation d’environ 700 artistes représentant des troupes folkloriques issues des différentes régions du Royaume.



Et de relever que la Chine, invitée d’honneur de cette édition, participe avec trois troupes artistiques, notant que le festival prévoit également des soirées thématiques au cours desquelles des spectacles sur l'art sino-marocain seront présentés, en plus de la célébration de certains types d'arts populaires, tels que Ahwach du Haut Atlas ainsi que les arts du Rai et du Reggada représentant la région orientale.



Pour sa part, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, a exprimé sa fierté pour le choix de son pays comme invité d'honneur du festival, relevant que le Maroc et la Chine disposent d’un riche patrimoine artistique et d'une culture diversifiée.

Cette participation des troupes chinoises est de nature à contribuer à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, a-t-il souligné.



Dans ce cadre, il a évoqué les nombreux forums artistiques organisés par le Maroc et la Chine, mettant en relief l'importance des échanges culturels qui occupent une place de choix dans les relations entre les deux pays.



De son côté, Mohamed Al Qartaoui, président de la troupe Rokba de Zagora, a indiqué que les membres de sa troupe sont heureux de participer chaque année à ce festival national des arts populaires, le plus ancien du genre dédié à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel marocain.



Dans ce contexte, il a souligné que cet évènement représente une opportunité pour les jeunes de s'intéresser à cet art en vue de préserver ce patrimoine artistique et culturel.