5 ème Trophée international Mohammed VI de polo : Le Maroc s'impose en match d'ouverture face au Royaume-Uni

La sélection marocaine de polo s'est imposée, lundi au Club polo de la Garde Royale à Rabat, face à son homologue du Royaume-Uni sur le score de (8,5 à 4), en match d'ouverture de la 5ème édition du Trophée international Mohammed VI, organisée par la Fédération Royale marocaine de la discipline, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.



Composée de Sidi Mohamed Elmhamdi, Zouhair Lachgar, Moulay Abdeslame El Hanafi, Mario Gomez et Zaki Bouslikhan, la sélection marocaine est passée devant au score dès les premières minutes du premier chukker.

Les poloïstes britanniques, très solides, ont couru derrière le score, mais ne sont jamais parvenus à remettre les pendules à l'heure.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, Sidi Mohamed Elmhamdi a, d'emblée, souligné la Haute sollicitude Royale et l'intérêt accordé par le Souverain pour le développement du polo au Maroc.

Il s'est félicité, par ailleurs, du rendement de l'équipe marocaine face à une équipe britannique très "rude".



"L'équipe britannique a bien joué. C'est une sélection réputée aussi bien par la qualité de ses joueurs que par son palmarès dans cette discipline", a-t-il relevé.

"Mais grâce à la volonté des joueurs de l'équipe nationale et aux préparatifs que nous avons effectués ce dernier mois, nous sommes parvenus à gagner ce match", s'est réjoui le poloïste marocain.



Cette rencontre a été marquée par la présence du Général de Division Abdelaziz Chatar, Commandant la Garde Royale et Président de la Fédération Royale marocaine de polo, ainsi que de plusieurs personnalités diplomatiques.



Se poursuivant jusqu'au 25 mai au Club Polo de la Garde Royale à Rabat et au "PGH La Palmeraie Polo Club" à Assilah, cet événement sportif international mettra en compétition huit équipes venant de pays de grande renommée dans le monde du polo, dont le Maroc et le Royaume-Uni.



Il s'agit de l'Egypte, des Etats-Unis, d'Oman, de l'Azerbaïdjan, de l'Espagne et de la France.

Au-delà de sa portée sportive, le Trophée international Mohammed VI de polo incarne l'ambition du Royaume du Maroc de promouvoir le polo et de mettre en lumière l'excellence des infrastructures sportives marocaines au niveau international, tout en consolidant les liens d'amitié avec les nations participantes.